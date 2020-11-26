Компания MSD приобрела разработчика лекарств OncoImmune

Фармацевтическая компания Merck, известная за пределами США и Канады как MSD, и частная биофармацевтическая компания OncoImmune объявили о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым MSD приобретает компанию OncoImmune за $425 млн наличными. Кроме того, акционеры OncoImmune получат право на выплаты от продаж препарата CD24Fc. Недавно компания OncoImmune объявила о получении первых положительных результатов третьей фазы испытания экспериментальной терапии CD24Fc для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19.

В соответствии с соглашением, до завершения сделки по приобретению, разработчик препаратов для лечения рака и аутоиммунных заболеваний — компания OncoImmune — также передаст права и активы, не связанные с программой CD24Fc, новому юридическому лицу, которое будет принадлежать существующим акционерам OncoImmune. MSD инвестирует $50 млн и становится миноритарным акционером нового предприятия. Закрытие сделки ожидается до конца 2020 года.

«Значимые новые варианты терапии крайне необходимы, возможно, миллионам людей во всем мире, у которых может развиться тяжелая форма COVID-19», — говорит Д-р Роджер М. Перлмуттер (Dr. Roger M. Perlmutter), президент Merck Research Laboratories. По его словам, «недавние клинические исследования подтверждают мнение о том, что CD24Fc может принести пользу, выходящую за рамки стандартной терапии для пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке, и, следовательно, станет важным дополнением к линейке исследуемых лекарств и вакцин MSD, предназначенных для борьбы с пандемией COVID-19».

Промежуточный анализ данных 203 участников рандомизированного двойного слепого плацебо-кнтролируемого исследования (это 75% от запланированного набора) показал, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19, получавших однократную дозу CD24Fc, вероятность улучшения клинического состояния на 60% выше, чем в группе плацебо. Риск смерти или дыхательной недостаточности был снижен более чем на 50%.

gmpnews