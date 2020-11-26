Recipharm договорилась с Moderna о производстве мРНК-вакцины от COVID-19

Шведская фармацевтическая компания Recipharm, одна из ведущих контрактных организаций в сфере разработки и производства, объявила о подписании соглашения о намерениях с американской биотехнологической компанией Moderna на разработку, наполнение и упаковку вакцины mRNA-1273 от COVID-19.

Вся работа будет осуществляться на производственной площадке Recipharm во Франции, расположенной в коммуне Monts. В компании говорят, что в ожидании повышенного спроса на вакцину против коронавируса зарезервировали производственные мощности и уже находятся в процессе набора дополнительного персонала, а также дополнительных инвестиций, чтобы в ближайшее время обеспечить возможность передачи технологий и увеличить масштабы производства.

Комментируя предварительное соглашение, генеральный директор Recipharm Томас Элдерд (Thomas Eldered) сказал: «Мы рады работать с Moderna над этим жизненно важным проектом, направленным на поддержку борьбы с COVID-19. Наша площадка во Франции идеально подходит для выполнения этой работы, сочетая технические и производственные ноу-хау для обеспечения высококачественного производства биопрепаратов в сжатые сроки. Мы ожидаем, что окончательное соглашение будет оформлено в течение декабря».

Напомним, что буквально на прошлой неделе представители компании Moderna заявили, что эффективность её вакцины в предотвращении COVID-19 составляет 94,5%. Первый промежуточный анализ был основан на 95 зарегистрированных случаях COVID-19, 90 из которых наблюдались в группе плацебо и только 5 в группе mRNA-1273, в результате чего оценка эффективности вакцины составила 94,5% (p<0,0001).

gmpnews