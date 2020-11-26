В США начинают распространять препарат из моноклональных антител Regeneron

Правительство США начинает распространение утвержденной комбинации антител для лечения COVID-19 компании Regeneron Pharmaceuticals. Первая поставка будет включать более чем 30 000 курсов лечения, об этом сообщил представитель здравоохранения.

Американские чиновники во время разговора с журналистами сообщили, что дозы препарата будут распределяться на основании количества зарегистрированных случаев COVID-19 и госпитализаций в том или ином штате.

Напомним, что Администрация США по продуктам питания и лекарствам (U.S. Food and Drug Administration — FDA) 21 ноября выдала разрешение на экстренное использование препарата REGN-COV2, который включает в себя два моноклональных антитела casirivimab (казиривимаб) и imdevimab (имдевимаб), для лечения COVID-19 от легкой до умеренной степени у взрослых и детей с высоким риском прогрессирования заболевания до тяжелой формы.

В компании Regeneron заявили, что к концу этого месяца рассчитывают получить достаточное количество доз REGEN-COV2 для лечения 80 000 пациентов. К первой неделе января 2021 года количество доз должно хватить для 200 000 пациентов, а к концу января следующего года — для 300 000 пациентов.

Этот препарат относится к классу биотехнологических лекарственных средств, известных как моноклональные антитела, которые являются копиями антител, создаваемых человеческим организмом для борьбы с инфекциями.

Также в этом месяце регуляторный орган США разрешил к использованию еще одну терапию антителами компании Eli Lilly. Официальные лица заявили, что министерство здравоохранения и социальных служб США уже помогло распределить 120 000 доз по всей стране.

gmpnews