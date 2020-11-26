В Якутии заработал первый цех по производству медицинских масок

Резидент технопарка «Якутия» компания «Стандарт 14» запустила производство медицинских масок в собственном цехе, расположенном на территории СОНТ «Сатал».

Саскылана Григорьева, менеджер проекта: «Наша республика очень сильно зависит от центральной части России или от внешних условий, например, сейчас закрыта дорога. Поэтому себестоимость товара выходит дороже. Мы с командой посчитали, что если закупать у других, то по деньгам выходит дороже, и решили, что у Якутии должно быть свое производство».

Компания закупила оборудование и оформила регистрационное удостоверение, а также сертификат соответствия на производство медицинских масок. Используются два вида материала — наружный материал антибактериальный и гипоаллергенный спанбонд, а второй, внутренний, является фильтрующим материалом. Плотность масок стандартная — от 20 до 25 г/кв. м. В цехе стоят четыре станка — это автоматический станок по изготовлению основы медицинской маски, автоматический припайщик ушных петель и два ручных припайщика ушных петель. Автоматическая линия за минуту производит 100 масок, за смену около 20-25 тысячи штук.

«Пандемия не отступает, пошла третья волна коронавируса. Люди нуждаются в защитных средствах, в том числе и в медицинских масках. Мы запустили производство для того, чтобы снизить риск поставок и избежать всплеска цен. Нам уже сейчас звонят и пишут с просьбой прислать маски в районы, значит актуальность есть. Если спрос на продукцию ребят окажется высоким, то технопарк поможет с приобретением оборудования и расширением производства», – заявил и.о. директора технопарка «Якутия» Петр Габышев.

gmpnews