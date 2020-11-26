ВОЗ предложила изменения требований GMP для экспериментальных препаратов

Новая версия руководства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по требованиям надлежащей производственной практики (GMP) является обновлением рекомендаций, впервые выпущенных в 1996 году, пишет издание RAPS.

Обновление руководства произойдет по требованию экспертов ВОЗ по преквалификации, отчасти из-за производства препаратов против COVID-19. Проект документа открыт для публичного обсуждения и пройдет еще вторую стадию пересмотра: до того, как будет представлен в 2021 году.

Проект руководства регулирует вопросы управления качеством, управления рисками для качества, персонала, документации, помещений и оборудования, материалов, производства, контроля качества, квалификации и валидации, претензий, отзывов и возвратов продукции, уничтожения препаратов.

В руководстве ВОЗ призывает производителей установить систему управления рисками для качества, которая должна применяться одновременно предупредительно и ретроспективно и в конечном счете — обеспечивать защиту испытываемого продукта и патента. При этом оценка риска должна определять масштабы квалификации и валидации, требуемые для экспериментальных средств.

Также производителям рекомендуется установить письменные процедуры по работе с отзывами и претензиями, которые следует фиксировать и расследовать.

Анастасия Теслина

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