Минздрав предложил изменить минимальное число точек у аптечной сети для дистанционной торговли

Разрешения на удаленную продажу препаратов получили аптечные организации в 43 субъектах. Требование о наличии минимум 10 торговых точек стали серьезным барьером для потенциальных игроков.

Почти половина регионов не проявила интерес к дистанционной торговле лекарствами, в том числе потому что были не в состоянии выполнить требование о минимальном количестве точек продаж (не менее 10). По итогам первых шести месяцев эксперимента Минздрав подготовил законопроект о внесении изменений в действующие правила онлайн-торговли. Об этом сегодня рассказал директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков в ходе Российского фармацевтического форума Института Адама Смита, передает корреспондент «ФВ».

По состоянию на 3 ноября 241 аптечная организация России получила разрешение на дистанционную торговлю лекарствами. Две организации успели отказаться от этой формы отпуска препаратов — действие их разрешений прекращено. Отсутствие спроса населения на удаленные покупки лекарств, нерентабельность данной услуги для предпринимателей и присутствие крупных федеральных игроков, которые получили разрешения в других регионах, стали причинами, по которым из 42 регионов страны не поступило ни одной заявки на получение разрешения на дистанционную торговлю медикаментами. Такие сведения привел модератор сессии, посвященной будущему интернет-торговли лекарственными препаратами и цифровыми технологиями в ритейле, Александр Быков. Он сослался на данные доклада Минздрава, направленного в правительство 9 ноября и содержащего анализ работы аптек в e-commerce по итогам шести месяцев.

Регулятор предлагает внести некоторые изменения в действующее законодательство, в частности, уменьшить минимальное число точек у аптечной сети, которое обязательно для получения разрешения на онлайн-торговлю. При этом пункт о наличии фармлицензии на протяжении не менее года Минздрав считает возможным сохранить. Проект постановления правительства направлен на согласование заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, подытожил Быков.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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