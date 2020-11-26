Эксперты прогнозируют появление подписки на лекарства в онлайн-аптеках

Будущее онлайн-аптек — за искусственным интеллектом, считают представители компании Sanofi. В скором временем появятся голосовые помощники, которые смогут удовлетворить спрос покупателей на общение с фармспециалистом.

Для дальнейшего развития дистанционной торговли лекарствами необходимо решить вопрос с выпиской электронных рецептов, интегрировать в торговые площадки консультантов на базе искусственного интеллекта (ИИ) и предложить сервис подписки, которые будут напоминать пополнить запас препаратов в рамках курсового лечения. Такое мнение высказала руководитель бизнес-подразделения безрецептурных препаратов и товаров для здоровья компании Sanofi Ирина Романова в ходе Российского фармацевтического форума Института Адама Смита, передает корреспондент «ФВ».

«Допустим, мне надо в течение трех месяцев принимать какой-то не самый дешевый препарат, мне будет приятно, если мне не надо будет сразу оплачивать весь курс и если через месяц я получу онлайн-оповещение и следующую упаковку лекарства», — прокомментировала Романова.

Она напомнила, что уже сегодня 20% запросов в Google не текстовые, а голосовые. И эту особенность современного потребителя следовало бы тоже учесть игрокам рынка e-commerce. По мнению Романовой, голосовые помощники вроде Сири и Алисы должны появиться в онлайн-аптеках. Они смогут удовлетворить спрос покупателей на общение с фармспециалистом для получения консультации.

Ранее директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков в ходе форума сообщил, что по итогам первых шести месяцев эксперимента по дистанционной торговле лекарствами Минздрав подготовил законопроект о внесении изменений в действующие правила онлайн-торговли. Почти половина регионов не проявила интерес к дистанционной торговле лекарствами в том числе потому, что были не в состоянии выполнить требование о минимальном количестве точек продаж (не менее 10).

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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