Stada столкнулась с проблемами при ввозе лекарств в Россию из-за системы маркировки

Около 1,5 млн единиц продукции компании Stada заблокировано на таможенных складах из-за несовершенства системы маркировки и отсутствия единого толкования действующего законодательства. Часть этих препаратов показана для лечения новой коронавирусной инфекции. Топ-менеджер компании предложил ряд изменений в законодательство о системе маркировки.

Компания Stada столкнулась с проблемами при ввозе на территорию России лекарственных препаратов: значительное количество продукции оказалось заблокировано на таможенных складах из-за неоднозначного толкования уведомительного порядка ФТС России и субъектами обращения лекарственных препаратов. Об этом сегодня сообщил руководитель направления мониторинга движения готовой продукции Stada Артем Селянский в ходе работы Российского фармацевтического форума Института Адама Смита, передает корреспондент «ФВ».

«Если ты вводишь в гражданский оборот продукцию и данные из ФГИС МДЛП не полностью поступили в АИС Росздравнадзор, то это также блокирует дальнейшее движение лекарств, несмотря на Постановление Правительства № 1779 об уведомительном режиме», — рассказал Селянский.

Компания Stada предлагает рассмотреть возможность продления уведомительного режима вплоть до перехода на передачу данных в систему на добровольной основе, оставив обязательными требования о нанесении маркировки и о передаче сведений о выбытии маркированных лекарств.

Селянский попросил не забывать о правиле справедливой конкуренции между российскими и зарубежными производителями.

«От российских субъектов обращения (отечественных производителей и импортеров) требуют передачи значительно более объемных данных, чем от иностранных», — пояснил спикер.

В рамках системы межведомственного взаимодействия следовало бы наладить обмен данными между информационной системой Федеральной таможенной службы и ФГИС МДЛП, а также между АИС Росздравнадзор и ФГИС МДЛП. Тогда импортерам в России не пришлось бы передавать дополнительные сведения во ФГИС о результатах таможенного оформления, а локальным производителям и импортерам — о вводе продукции в гражданский оборот.

Перевод системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП) в уведомительный режим позволил устранить сложности, которые возникали у ряда участников оборота в силу их неполной готовности, сообщил 12 ноября заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Маркировка не влияет на скорость движения лекарств и их доступность, утверждает представитель министерства. AIPM этот оптимизм не разделяет. Дефицит лекартсвенных средств мог возникнуть из-за маркировки, но сейчас эта проблема решена, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 18 ноября на заседании палаты регионов.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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