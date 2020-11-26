Минздрав объявил аукционы на поставку натализумаба

Минздрав объявил аукционы на поставку препарата с МНН натализумаб, который применяется для монотерапии ремиттирующей формы рассеянного склероза. Прием заявок на участие в аукционах заканчивается 10 декабря.

Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственного препарата натализумаб в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1416 от 26.11.2018. Об этом сообщается на сайте zakupki.gov.ru.

– Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 15 мл.

Начальная (максимальная) цена контракта: 696 484 818,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 10.12.2020

– Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 15 мл.

Начальная (максимальная) цена контракта: 997 614 387,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 10.12.2020

Елена Сидорова

pharmvestnik