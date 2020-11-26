ОНФ назвал самые востребованные у пациентов дефицитные противовирусные препараты

После представления ОНФ президенту доклада о нехватке противовирусных лекарств в аптеках в некоторых регионах ситуация улучшилась, однако по-прежнему остается напряженной.

В некоторых регионах России началась активная работа по решению проблемы дефицита лекарств, сообщает Общероссийский народный фронт (ОНФ). В частности, в Вологодской и Курской областях начата развозка бесплатных лекарств амбулаторным больным. В государственных аптеках Липецка ситуация улучшилась, поскольку власти отладили вопрос поставок через подконтрольную организацию «Липецкфармация».

18 ноября руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов сообщил Президенту Владимиру Путину во время онлайн-совещания о результатах мониторинга, в ходе которого активисты выявили нехватку противовирусных препаратов в аптеках. На момент доклада общественники опросили 3,5 тыс. аптек и выяснили, что фавипиравира, рекомендованного Минздравом для лечения COVID-19, нет в 85% аптек, а в трети из них нет никаких противовирусных препаратов из списка министерства.

Сейчас ОНФ опросил уже 11,8 тыс. аптек по всей России и составил ТОП самых востребованных лекарств из рекомендованных Минздравом схем лечения в амбулаторных условиях (сводные данные по РФ):

Противовирусные препараты, содержащие вещество фавипиравир – отсутствуют в 80,8% аптек. Гормональные противовоспалительные препараты, содержащие вещество метилпреднизолон – отсутствуют в 72,5% аптек. Противовирусные препараты, содержащие вещество гидроксихлорохин – отсутствуют в 70,1% аптек. Антибиотики, содержащие вещество моксифлоксацин – отсутствуют в 65% аптек. Антибиотики, содержащие вещество левофлоксацин – отсутствуют в 61,6% аптек.

Отсутствие противовирусных препаратов, содержащих действующие вещества фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир и рекомбинантный интерферон зафиксировано в Мурманской области (отсутствуют в 66% аптек), Камчатском крае (63%) и Карачаево-Черкесии (58%).

Пероральные антикоагулянты с действующими веществами ривароксабан и апиксабан отсутсвуют в Вологодской области и Чечне (в 88% аптек), а также в Магаданской области (84%).

Дефицит антибиотиков с действующими веществами азитромицин, левофлоксацин, кларитромицин, моксифлоксацин наблюдается в аптеках Пензенской области (64% аптек), Алтайского края (35%) и Ингушетия (26%).

Сбои в поставках лекарственных средств связаны с безответственностью региональных властей, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее дефицит мог возникнуть из-за маркировки, но сейчас эта проблема решена, отмечала она. 16 ноября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что ситуация с наличием лекарств в аптеках улучшается после резкого роста спроса. По его словам, производители максимально увеличили производственные мощности. Мантуров также добавил, что объем потребления лекарств в России вырос в 15 раз. По данным на 24 ноября, контракты на поставку лекарств от коронавируса для пациентов, которые лечатся на дому, не заключили двадцать регионов России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Елена Сидорова

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