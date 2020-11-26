Исследователи AstraZeneca ошиблись в подборе дозы в ходе испытаний вакцины от COVID-19

Оксфордский университет и британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca допустили ошибку в ходе проведения испытаний вакцины от COVID-19. В результате ее эффективность составила 62% среди участников, получивших две дозы вакцины, и 90% среди тех, кто получил полторы, пишет The Telegraph.

Еще весной исследователи были озадачены, поскольку у добровольцев наблюдались гораздо менее серьезные побочные эффекты, чем ожидалось. После проведения проверки, было обнаружено, что участники получили лишь половину нужной дозы. Вместо того, чтобы начать исследование заново, ученые сделали первоначальным добровольцам вторую полную дозу вакцины. При этом пациенты, зарегистрированные для испытания позднее, получили две полные дозы.

Регуляторам была направлена информация об этом, но приостанавливать испытание с участием 20 тыс. человек они не стали, что послужило причиной столь противоречивых результатов. Как утверждается, эффективность «половинчатой» дозы, возможно, будет достаточным показателем для использования вакцины от AstraZeneca в программе вакцинации.

Компания имеет соглашения о поставках своей вакцины c Великобританией (100 млн доз), ЕС (400 млн доз), США, Бразилией (30 млн доз), а также Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) (700 млн доз). Ожидается, что в ближайшие дни AstraZeneca подаст заявку в Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA).

«Если все пойдет хорошо в ближайшие несколько недель, то мы рассматриваем возможность начала программы вакцинации в следующем месяце с использованием вакцины от Оксфордского университета и AstraZeneca, а также вакцины Pfizer», – заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. 20 млн доз будут произведены к началу следующего года, из которых 4 млн уже ждут своего применения, сообщил глава компании AstraZeneca Том Кейт-Роуч.

В понедельник, 23 ноября AstraZeneca объявила также, что проведет переговоры с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для внесения коррективов в дизайн исследования, чтобы определить более эффективное дозирование вакцины. Многие американские эксперты по вакцинам, в том числе и представители FDA, требуют деталей проведенных исследований, опубликованных в понедельник AstraZeneca.

В своем пресс-релизе AstraZeneca не указала точное число участников, которые получили вакцину и которые получили плацебо. Сама компания и Оксфордский университет не ответили на вопросы CNN. Как подчеркивают специалисты, без обнародования подробной информации судить об эффективности вакцины «все равно что гадать на кофейной гуще».

Кроме того, у экспертов имеются беспокойства относительно безопасности вакцины, поскольку испытания приостанавливались уже дважды из-за побочных эффектов у добровольцев. Причем об инцидентах в ходе исследования тоже не было предоставлено никаких данных.

После публикации новости о предварительных результатах испытаний, акции AstraZeneca упали примерно на 4% на фоне более эффективных вакцин от компаний Moderna и Pfizer. Однако вакцина от AstraZeneca имеет большое преимущество перед конкурентами: она может транспортироваться и храниться при температуре 2–8 °C в течение шести месяцев.

Владимир Заболотских

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