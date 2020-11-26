РФПИ рассказал о подаче заявки на одобрение вакцины «Спутник V» в Европе

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на одобрение вакцины «Спутник V» Европейской медицинской ассоциацией (ЕМА), сообщил в эфире телеканала «Россия 24» гендиректор фонда Кирилл Дмитриев. По его словам, РФПИ уже работает с большим количеством стран Европы и рассчитывает на то, что вакцина будет производиться в Германии.

Дмитриев сказал, что на этой неделе начнутся переговоры с Францией, «ожидается приезд делегации». По его словам, знакомятся с российской вакциной сейчас в Венгрии.

На прошлой неделе Европейская комиссия (ЕК) предупредила Венгрию о том, что считает спорным шагом намерение страны начать испытания российской вакцины «Спутник V». По мнению ЕК, не одобренные европейскими регуляторами препараты не заслуживают доверия.

В Еврокомиссии не имеют информации по вакцине российского производства «Спутник V», сообщил 24 ноября «Интерфаксу» официальный представитель ЕК. Его имя не называется.

«Кроме того, EMA не получала заявки на разрешение выпуска на рынок такой вакцины от COVID-19. Она не может проводить оценку и не может комментировать ее безопасность и эффективность», — добавил европейский чиновник.

Как сообщалось 19 ноября, разработчик вакцины НИЦЭМ им. Гамалеи подал заявку в ВОЗ на сертификацию своей вакцины «Спутник V». Она может быть включена в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях.

В РФПИ в начале ноября заявили, что оценивают эффективность вакцины по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований в 92%. Второй промежуточный анализ данных клинического исследования продемонстрировал эффективность вакцины «Спутник V» выше 95% на 42-й день после первой инъекции, сообщили в РФПИ. Стоимость одной дозы российской вакцины для международных рынков составит менее 10 долл., для граждан России вакцинация будет бесплатной.

Елена Сидорова

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