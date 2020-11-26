В Узбекистане будет создана производственная площадка по выпуску вакцин

Власти Узбекистана намерены создать собственную производственную площадку по выпуску вакцин, в том числе против нового коронавируса, заявил директор Агентства по развитию фармацевтической промышленности страны Сардор Кариев.

«Президент (Узбекистана — прим. ред.) дал поручение создать лабораторию третьего уровня безопасности… Мы сможем производить столь необходимые для нашего населения вакцины, даже вакцины по борьбе с коронавирусом», — сказал Кариев в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

Кариев сообщил, что создание лаборатории предусмотрено постановлением главы республики Шавката Мирзиёева о комплексных мерах по развитию биотехнологий и совершенствованию системы обеспечения биологической безопасности страны.

По данным телеканала, стоимость лаборатории оценивается в 8 миллионов долларов, всего проекта, включающего массовый выпуск вакцин, — 53 миллиона долларов. Производственные мощности планируется разместить на территории фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park в столице Узбекистана.

gmpnews