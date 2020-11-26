Еврокомиссия утвердила контракт с Moderna на приобретение вакцины от коронавируса

Европейская комиссия утвердила шестой контракт в рамках Стратегии Евросоюза по вакцинам, на этот раз с фармацевтической компанией Moderna. Контракт предусматривает первоначальную закупку 80 млн доз вакцины против коронавируса, а также возможность запросить еще до 80 млн доз.

Контракт с Moderna расширит и без того обширный портфель вакцин, которые будут производиться в Европе, включая контракты, подписанные с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, а также контракт, одобренный с CureVac. Государства-члены ЕС могут также принять решение о передаче в дар вакцины странам с низким и средним уровнем дохода или перенаправить в другие европейские страны.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила: «Я очень рада объявить о сегодняшнем соглашении с компанией Moderna о закупке до 160 миллионов доз её вакцины. Это наш шестой контракт с производителем вакцин, и мы работаем еще над одним. Мы создаем один из самых полных в мире портфелей вакцин от COVID-19, предоставляя европейцам доступ к наиболее перспективным вакцинам, находящимся на данный момент в стадии разработки. Безопасная и эффективная вакцина может помочь нам положить конец пандемии и постепенно вернуться к нормальной жизни».

Компания Moderna, расположенная в США, является пионером в разработке нового класса вакцин на основе мРНК, переносимой в клетки липидными наночастицами. Платформа вакцин была разработана в течение последнего десятилетия.

Комиссия приняла решение поддержать эту вакцину на основе обоснованной научной оценки, используемой технологии и производственных мощностей в Европе.

gmpnews