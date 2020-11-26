Abbott автоматизировала работу ростовской Централизованной клинико-диагностической лаборатории

Компания Abbott в сотрудничестве с Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения Клинико-диагностический центр «Здоровье» в городе Ростов-на-Дону разработали конфигурацию и ввели в эксплуатацию лабораторную систему доставки образцов Abbott GLP Systems, которая автоматизирует лабораторные процессы, позволяет оптимизировать ресурсы лаборатории центра и ускорить выдачу результатов.

В лабораторию центра поступают анализы из 32 лечебных учреждений города, а в год количество исследований достигает более 10 миллионов.

«Вся городская потребность в анализах удовлетворяется одной Централизованной клинико-диагностической лабораторией. Поэтому скорость и качество исследований являются определяющими факторами, которые позволяют нам поддерживать эффективность. Это особенно актуально сейчас, когда система здравоохранения испытывает такую нагрузку в связи с пандемией Covid-19. Внедрение лабораторной системы доставки образцов Abbott GLP Systems позволит нам автоматизировать процесс исследований, ускорить выдачу результатов при меньших трудозатратах, сохраняя при этом 100% результативность в отношение качества анализов», считает Игорь Артемович Абоян, д.м.н., профессор, главный врач Клинико-диагностического центра. «Для нас очень ценно, что в текущей ситуации мы можем увеличить объем проводимых исследований и рационально распределить наши ресурсы, а значит помочь наибольшему количеству пациентов».

Лабораторная система Abbott GLP Systems охватывает все этапы выполнения лабораторного исследования и позволяет автоматизировать процессы по транспортировке пробирок между модулями обработки образцов внутри медицинского учреждения. Система включает анализаторы нового поколения серии Alinity и ARCHITECT, объединенные единой транспортной линией и работающие под управлением мощной информационной системы AlinIQ AMS. Обработка пробирок будет осуществляться по одной, конвейерным способом в соответствии с маршрутами, оптимально подобранными информационной системой.

Технология позволит максимально упростить процесс исследования – от сотрудника потребуется лишь загрузка пробирок в конвейер. Такая минимизация ручного труда позволяет значительно снизить влияние человеческого фактора. Автоматическая маршрутизация и индивидуальная обработка каждой пробирки ускорит выдачу результатов.

gmpnews