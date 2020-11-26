Samsung Biologics начала строительство крупнейшего в мире биофармацевтического завода

Южнокорейская компания Samsung Biologics официально начала строительство завода №4 в Инчхоне. Новое многоэтажное здание площадью 238 000 кв. метров, получившее название «Суперзавод», станет крупнейшим в мире биофармацевтическим производственным комплексом такого типа, обладающим производственной мощностью 256 000 литров.

На совместном мероприятии с корейским правительством и городом Инчхон компания Samsung Biologics продемонстрировала виртуальную церемонию закладки фундамента и объявила об инвестиционном плане по созданию «Будущее биофармы».

Ожидается, что после завершения строительства завода №4 на компанию Samsung Biologics будет приходиться треть всех мировых производственных мощностей в сфере биофармацевтического контрактного производства. Завод №4 также имеет модульную конструкцию, что позволит достаточно гибко использовать некоторые объекты и начать производственную деятельность к концу 2022 года, а к полноценной эксплуатации приступит в 2023 году.

Для обеспечения безопасности и конфиденциальности клиентов, оборудование и инструменты будут полностью реализованы с соблюдением целостности данных и кибербезопасности, что снизит риски и обеспечит безопасный доступ к информации в режиме реального времени.

Предназначенный для масштабирования в соответствии с различными потребностями клиентов, от крупномасштабного коммерческого производства до sCMO, завод №4 будет наиболее гибким на сегодняшний день с разнообразной линейкой биореакторов объемом от 2000 литров, 10000 литров и 15000 литров. «Суперзавод» также будет предоставлять полный спектр процессов CDO, CMO, CRO, предлагая комплексные услуги, включая возможность разработки на ранних стадиях и крупномасштабное коммерческое производство с полноценной лабораторией контроля качества.

«Мы стремимся вывести удовлетворенность клиентов на новый уровень. Завод № 4 добавит непревзойденную ценность нашим возможностям по разработке и производству биопрепаратов с высочайшим качеством и инновационными технологиями, — сказал Д-р Ким (Dr. Kim). — Мы будем продолжать инвестировать, создавать рабочие места и обслуживать наших уважаемых клиентов в качестве CMO, CDO и CRO-лидеров в деле повышения доступности жизненно важных лекарств для всех».

gmpnews