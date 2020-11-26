Девять медцентров получили вакцину «ЭпиВакКорона» для пострегистрационных испытаний

Российская вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» поступила в медицинские организации регионов России для проведения пострегистрационных клинических исследований, сообщает ТАСС со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

«Вакцина поступила в 9 медицинских организаций (в Новосибирске, Москве и Московской области, Казани, Тюмени, Калининграде), где планируется проведение пострегистрационных клинических исследований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется два клинических исследования. В первом примут участие 150 человек старше 60 лет, во втором — 30 тыс. добровольцев. «По состоянию на 24.11.2020 набраны все 150 участников пострегистрационного исследования среди лиц старше 60 лет. Первые пять из них были привиты 21 ноября», — уточняется в сообщении.

Кроме того, продолжается набор участников исследования в группе из 3 тыс. человек старше 18 лет. После прививки добровольцы регулярно наблюдаются в медицинском учреждении в течение полугода, на базе которого проводилась иммунизация.

Отмечается, что до конца года будет выпущено 50 тыс. доз вакцины.

gmpnews