Вакцина центра имени Чумакова не вызвала нежелательных явлений у участников испытаний

В ходе клинических испытаний вакцины против COVID-19 федерального научного центра имени Чумакова РАН у добровольцев не зафиксировано нежелательных эффектов от введения препарата, информации об иммунном ответе пока нет, сообщил заведующий отделом общей вирусологии организации Георгий Игнатьев.

«Сейчас мы находимся в клинических исследованиях. Мы уже проводим их полтора месяца, на сегодняшний день каких-то нежелательных явлений на введение вакцины у добровольцев не зарегистрировано», — сказал Игнатьев на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что информация по иммунному ответу у добровольцев будет получена по окончанию клинических исследований. Это, по словам Игнатьева, должно произойти в феврале.

«Мы находимся в фазе клинических исследований I/II. (…) У нас вакцинированных будет 300, сто из них будет вакцинировано плацебо. Завершение всего клинического протокола, я думаю, будет в феврале. В феврале, когда мы будем иметь данные по 300 волонтерам, у нас будет гораздо больше статистики именно по безопасности вакцины и по иммуногенности», — сказал вирусолог. Предварительные данные по 200 добровольцам будут в середине января, уточнил он.

В настоящее время главный вопрос в том, какой иммунитет дает вакцина от коронавируса. «Если с безопасностью мы почти уверены, что она безопасна, то вот теперь, конечно, ключевой вопрос — это иммуногенность. Сейчас клинические (исследования) — это не наша проблема, это всеобщая проблема. Они все проводятся в состоянии пандемии», — сказал Игнатьев.

Он пояснил, что в другой ситуации добровольцы не подвергаются опасности заразиться вирусом постоянно, как это происходит при пандемии, что осложняет наблюдение за ними.

«Эта фаза должна закончится в середине февраля, но мы будем продолжать наблюдение за нашими волонтерами, невзирая, что по протоколу эта часть будет закончена, чтобы определить все-таки эффективность вакцины — показатели три месяца и шесть месяцев после того, как они получили первую прививку, то есть до полугода», — сказал Игнатьев, уточнив, что таким образом можно будет показать длительность иммунитета.

gmpnews