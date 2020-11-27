Мурашко рассказал об исправлении ситуации с поставками лекарств

Ситуация с перебоями в поставках лекарств в России начала постепенно исправляться, считает глава Минздрава.

Проблема дефицита лекарств практически решена, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, ситуация с перебоями поставок препаратов в России стала исправляться. В регионах наблюдался дефицит противовирусных и антибактериальных препаратов, антибиотиков. Ситуация объяснялась сбоем в системе МДЛП, отсутствием поставок от дистрибьюторов и ажиотажным спросом.

«Весенний период, летний период мы прошли ровно. Осенью, когда дополнительная нагрузка легла на всю систему, стали отдельные перебои возникать, в том числе по своевременному производству и доставке лекарственных препаратов. На сегодняшний день эта ситуация начала исправляться», – сказал Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов, передает корреспондент «ФВ».

Он сообщил, что по ряду лекарственных средств запущены дополнительные производственные площадки, также на рынке появились новые препараты, которые раньше не выпускались. Он отметил, что масштабируется и производство российских вакцин от коронавируса.

О том, что после резкого роста спроса на лекарства в аптеках ситуация начала улучшаться, 16 ноября сообщил и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, производители максимально нарастили мощности. Он добавил, что объем потребления лекарств в России вырос в 15 раз.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что сбои в поставках лекарственных средств связаны с безответственностью региональных властей. Ранее дефицит мог возникнуть из-за маркировки, но сейчас эта проблема решена, заявила она 18 ноября на заседании палаты регионов.

Фото: minzdrav.gov.ru

Екатерина Погонцева

Валерия Плискина

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