ЕС принял стратегию по обеспечению всеобщего доступа к препаратам

Еврокомиссия заявила о принятии фармацевтической стратегии, которая обеспечит доступ к необходимым лекарственным препаратам. Она предусматривает пакет мер по поставкам медикаментов на случай возникновения кризисной ситуации. Впоследствии власти ЕС примут ряд мер в соответствии с новой стратегией.

Европейская комиссия приняла фармацевтическую стратегию, которая позволит странам ЕС создать надежную систему поставок для удовлетворения потребности в лекарственных препаратах, в том числе на случай наступления кризиса. В стратегии представлены конкретные действия по обеспечению физической и ценовой доступности лекарственных средств, безопасности цепочек поставок и решению других указанных задач.

Как отмечается, стратегия должна обеспечить всем гражданам ЕС доступ к недорогим лекарственным средствам, а также препаратам, находящимся в дефиците (это касается противомикробных, противоопухолевых препаратов, препаратов для лечения онкологических и орфанных заболеваний, нехватка которых особенно проявилась в начале пандемии коронавируса). Принятие документа поможет поддерживать конкурентоспособность, инновационные разработки и экологически чистые методы использования ресурсов в области фармацевтической промышленности в ЕС, а также разрабатывать высококачественные, безопасные, эффективные и экологически чистые лекарственные средства. Стратегия также позволит развивать механизмы по поготовке к кризисным ситуациям и обеспечивать безопасность поставок медикаментов, а также продвигать позиции ЕС в мире в области фармпроизводства.

Еврокомиссия подчеркивает, что стратегия – это не просто инструмент антикризисного реагирования. В ней были учтены уроки из первоначальных мер по борьбе с пандемией COVID-19, что делает европейский фармацевтический сектор более подготовленным к будущим вызовам.

В ближайшие годы планируется пересмотреть базовое фармацевтическое законодательство, создать орган по чрезвычайному реагированию в области здравоохранения ЕС, инициировать структурированный диалог со всеми участниками фармацевтического производства и государственными органами власти. Также планируется cоздание цифровой инфраструктуры, в том числе т.н. Европейского пространства данных в области здравоохранения (позволяет государствам обмениваться медицинскими данными о пациентах, что дает возможность гражданам ЕС получать соответствующую медицинскую помощь во всех странах–членах союза) и поддерживать исследования и инновации посредством таких программ, как Horizon 2020 и EU4Health.

Кроме того, недавно Еврокомиссия объявила о намерении упростить доступ пациентов к дженерикам дорогих лекарственных препаратов. Данная мера также относится к числу попыток предотвратить дефицит лекарств, наблюдавшийся во время первой волны коронавируса весной этого года.

Владимир Заболотских

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