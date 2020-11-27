Федеральный центр лекобеспечения получил свидетельство о регистрации и приступает к работе

Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» получило свидетельство о регистрации. Основные задачи структуры – определение потребности россиян в лекарствах, проведение совместных закупок, мониторинг деятельности регионов.

Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава России Елена Максимкина назвала сегодняшний день счастливым, потому что она забирает свидетельство о регистрации ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» («ФЦПиО»). Об этом она рассказала в ходе своего выступления на Всероссийском конгрессе пациентов, передает корреспондент «ФВ».

«Основное назначение ФКУ – исполнение полномочий, которые уже имеет Минздрав, определение текущей и перспективной потребностей в лекарственных препаратах, – пояснила Максимкина. – Появляется возможность проведения совместных торгов, не только закупок по МНН, но и в случае необходимости для конкретных пациентов – по торговым наименованиям, проведения мониторинга ситуации в регионах. Для этого теперь будут кадровые ресурсы, мы сможем выезжать в командировки с проверками».

К тому же ФКУ готово стать новой переговорной площадкой для производителей. В частности, центр предлагает обсудить политику ценообразования.

«Мы надеемся, что нам удастся достичь понимания с ФАС, – добавила Максимкина. – Конечно, важны и цена, и ценовая доступность. Но все-таки что важнее – присутствие препарата на рынке при повышении его цены или его уход с рынка, поскольку производитель не хочет выпускать его себе в убыток?»

По ее словам, более 120 млрд руб. ежегодно монетизируется льготниками. Далеко не всегда эти средства впоследствии вкладываются в лекарственное обеспечение.

«Может быть, стоит подумать в разрезе законопроекта по электронному сертификату, который принят Госдумой, чтобы гражданам, монетизирующим льготу, выдавали не деньги, а такие сертификаты на приобретение лекарственных препаратов на эту сумму, – высказала предложение спикер. – Это несколько бы снизило нагрузку на систему льготного лекарственного обеспечения».

Екатерина Погонцева

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