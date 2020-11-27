Заболевший COVID-19 депутат Госдумы Тумусов не получил бесплатные лекарства из-за дефицита

Депутат Госдумы заболел коронавирусной инфекцией. Получить бесплатные лекарства для амбулаторного больного он не смог. Приобрести препараты в аптеке тоже не получилось.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы охране здоровья Федот Тумусов не смог получить лекарственную помощь больным COVID-19 в Москве. В этом он убедился на личном опыте, о чем написал в Facebook.

«Я решил вакцинироваться от ковида, – признался депутат. – Речь не идет о том, чтобы быстрее «хапнуть» целебного зелья, а для того, чтобы донести до людей правдивую информацию, чтобы люди не боялись. К сожалению, планам сбыться не удалось – получил положительный тест на ковид».

На следующий день Тумусов вызвал врача на дом. Но к нему никто не пришел. Позже ему объяснили это тем, что его фамилии не было в записи поликлиники. Врач пришел вечером второго дня, выписал лекарства.

«На мой вопрос: «А почему не даете лекарства?» – он ответил, что закончились, – продолжил депутат. – В аптеках тоже нет лекарств. Сказали, что все раскупили больницы. И это в Москве! Не болейте, друзья».

Правительство выделило 5 млрд руб. для бесплатного обеспечения больных COVID-19, которые проходят лечение дома, необходимыми лекарствами. Однако регионы не торопятся их осваивать, сетует руководство страны. Далеко не все субъекты заключили соответствующие контракты.

Фото: tumusov.com

Екатерина Погонцева

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