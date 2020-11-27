Лариса Прокопьева: «Мы просто объединили свои имена — Эва и Лариса»

«Эвалар» в 2021 году готовится встретить свое 30-летие. А в ноябре этого года, в канун своего личного юбилея, основатель и бессменный руководитель компании Лариса Прокопьева дала интервью «ФВ». На стыке двух круглых дат она рассказала об истоках создания крупнейшего российского производителя БАД, значимых событиях, которые уже стали историей, сегодняшнем дне и разнице между российской и зарубежной продукцией.

Долгая история

— Как возникла идея создания компании? Кто стоял у ее истоков?

— Компания была основана в 1991 году, но ее предыстория восходит к концу 80-х годов. Я тогда работала старшим научным сотрудником, руководителем группы на оборонном предприятии. Времена были неспокойные для всех, и когда обнулился госзаказ, почти вся «оборонка» осталась без финансирования. Спасались возможностью развивать конверсию, и в числе наших мирных разработок оказалась первая советская жевательная резинка. Оборот был колоссальный — она выпускалась тоннами в день и расходилась по всему Советскому Союзу. Так продолжалось до начала 90-х, когда с открытием границ хлынул поток жвачки всех видов и форм.

В какой-то момент руководство НПО «Алтай» решило развивать конверсию в рамках акционерных обществ по разным направлениям. Жевательная резинка, кстати, попала к другому предприятию из нашего холдинга, а мы в начале 90-х начали выпускать косметику. К тому моменту у меня уже появился прикладной опыт, и в конце 80-х я организовала совместное предприятие с польской фирмой Pollena, которую возглавляла Эва Дамбровская. Так возникло название «Эвалар» — мы просто объединили свои имена: Эва и Лариса. Тогда мы еще не могли знать, что локальный проект по выпуску российской косметики тоже обречен: в новых экономических реалиях мировые гиганты быстро заняли эту нишу.

Нам помог географический фактор. Компания возникла на Алтае, который известен уникальной экологией, а также традициями в области использования лекарственных трав. Так мы решили двинуться в эту сторону.

— В мире фармы бизнес-среда фактически исключительно мужская. Вы, пожалуй, единственный пример женщины, сумевшей добиться такого успеха. В чем ваш секрет?

— Да, объективно этот мир, в котором мы живем, скорее мужской. И, будучи женщиной, приходится в разы больше работать, чтобы заработать доверие, серьезное отношение, право на принятие серьезных решений.

Мы просто объединили имена Эва и Лариса — так возникло название «Эвалар».

Но, с другой стороны, женский взгляд на вещи открывает и новые возможности. Ведь до 80% наших покупателей — это именно женщины. Наверное, женщине проще понять других женщин, их пожелания и предпочтения. Знаете, внутри компании мы часто говорим, что «Эвалар» — это компания, созданная женщинами для женщин.

— Какие главные события, позволившие «Эвалар» выйти на нынешний уровень, вы бы отметили?

— Значимый прорыв можно отметить уже с 1991 года, когда мы наладили выпуск первого алтайского мумие промышленного качества, ведь в это время рынок был наводнен только кустарными образцами. Сейчас это брендированный продукт — «Золотое мумие» с патентованной технологией очистки — на сегодняшний день его доля на рынке составляет около 80%.

Потом был «МКЦ Анкир Б» — средство для коррекции веса на основе микрокристаллической целлюлозы. За ним выстраивались очереди, оно было доступной альтернативой западному продукту известной американской компании. Это были продукты, которые перевели «Эвалар» с уровня региональной компании на национальный масштаб.

Основным каналом продаж БАД были и остаются аптеки, но мы всегда стремились к тому, чтобы наш товар был доступен в каждой возможной точке присутствия потребителя.

Большим событием стал переход с арендованных площадей на собственную производственную площадку в начале 2000-х. Это был прорыв и в производственном плане, и в развитии технологий качества. Тогда же мы вывели на рынок свои топовые бренды: «Черника Форте», «Гинкго Билоба», настойка сабельника, «Фитолакс», а чуть позже «Турбослим». С этого момента начался глобальный рост компании.

В 2005 году мы открыли представительство в Москве, что дало новые возможности для завоевания лидерских позиций на рынке: мы качественно расширили ассортимент, расширили партнерские контакты, зашли на телерекламу, вывели новые сильные бренды и снова расширили производство. Уже в 2006 году мы официально стали компанией № 1 по объему реализации БАД в России, и этот статус мы держим до сих пор.

А в новейшей истории поворотным для нас стал 2019 год, когда мы запустили второй производственный комплекс, где локализовали производство собственных лекарственных средств. Запуск этой производственной площадки зафиксировал новый вектор, в котором компания развивается последние несколько лет, наращивая портфель лекарственных средств. Сегодня это уже 27 торговых наименований.

Мы увеличили объем выпуска лекарств на 64%, а их доля в структуре оборота превысила 20%. В 2020 году именно лекарственный портфель стал одним из основных драйверов роста для компании. За девять месяцев 2020 года продажи наших лекарств выросли на 60%.

Портрет потребителя

— Ваша компания стояла у истоков российского рынка БАД. Каковы его особенности?

— За три десятилетия он изменился кардинально: от совершенно пустого, где «сметалось» абсолютно все, до нынешнего высококонкурентного состояния. Но рынок БАД в России еще очень молодой в сравнении с западным. Поэтому мы всегда стремимся приближать глобальные мировые тренды к российскому потребителю, и многие препараты впервые появляются на российском рынке именно под торговой маркой «Эвалар».

Наш путь нельзя назвать простым. Мы прошли через кризис неплатежей, банкротство фармацевтических оптовых компаний, драматические повороты в регулировании спиртосодержащих БАД и многие другие вызовы.

— Что помогало удерживаться на плаву и развиваться?

— Компания всегда старалась улавливать веяния потребительского спроса, ориентируясь в том числе на мировые тренды. Например, когда в 2007—2008 годах возникла мода на препараты для похудения в форме дренажных напитков, мы выпустили «Турбослим дренаж». Он вызвал настоящий фурор, ведь раньше в России дренажные напитки для снижения веса не производились. Используем новые компоненты в составе наших продуктов, внедряем новые формы выпуска. Яркие примеры — «Куркумин» в мицеллярной форме, «Бузина Иммунитет» в шипучих таблетках, неинъекционный «Ацетил-глутатитон» в таблетках, витамины для взрослых в форме мармеладных ягод и многое другое.

Сейчас мы снова наблюдаем сильные трансформации рынка. Если до недавнего времени свыше 90% БАД реализовывались через аптеки, то в последние пару лет активно развиваются новые каналы продаж. В первую очередь, это онлайн-сервисы, развитие которых дополнительно подхлестнули пандемия и самоизоляция. Все громче о себе заявляют интернет-площадки, это новый канал, где мы активно расширяем свое присутствие.

— Как появление новых каналов продаж сказывается на трансформации стратегии «Эвалар»?

— Основным каналом продаж БАД были и остаются аптеки, но мы всегда стремились к тому, чтобы наш товар был доступен в каждой возможной точке присутствия потребителя. Поэтому, например, мы всегда работали в направлении диверсификации собственных каналов продаж. Так, в 1998 году мы открыли почтовую доставку с завода — она работает до сих пор и пользуется большим спросом. С развитием аптечного сегмента — 10 лет назад — мы открыли собственную аптечную сеть «Эвалар» в городах с наибольшим потреблением БАД, потому что у нас много лояльных клиентов-новаторов, которые приходят в сеть за новинками. В первую очередь новинки появляются в собственной сети.

Сегодня клиенту начинает нравиться покупать онлайн — мы предложили собственный маркетплейс «Фитомаркет» — и все это по сути прямые продажи и прямая коммуникация с потребителем. И здесь важно понимать, что собственные каналы продаж — это еще и инструмент для отработки маркетинговых идей, связанных с развитием ассортимента, а также важный канал обратной связи. Ведь, например, на маркетплейсах у нас покупают совершенно иной ассортимент: если на аптечном рынке у нас продукт-лидер «Фитолакс», то внеаптечный e-commerce потребляет, в основном, новинки: витамины, омега, коллаген, минералы и т.п.

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