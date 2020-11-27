FDA одобрило первое лекарство от редкого генетического заболевания почек

FDA одобрило препарат Охlumo для лечения первичной гипероксалурии первого типа. Препарат на основе технологии миРНК от Alnylam может приносить компании 500 млн долл. в год.

FDA одобрило препарат Oxlumo (lumasiran) для борьбы с первичной гипероксалурией первого типа (primary hyperoxaluria type 1 или PH1). Это первое одобренное лекарство, предназначенное для борьбы с этой болезнью, говорится на сайте американского регулятора.

Первичная гипероксалурия характеризуется избыточным производством оксалата, что вызывает повреждение почек и других органов. У больных может наблюдаться прогрессирующее поражение почек и развитие почечной недостаточности.

PH1 – самый распространенный и тяжелый тип гипероксалурии. Он поражает от одного до трех человек на миллион в Северной Америке и Европе и составляет 80% от всех случаев гипероксалурии. Oxlumo снижает выработку оксалатов, уменьшая их концентрацию в организме.

Действующее вещество lumasiran – это небольшой фрагмент РНК, или «малая интерферирующая РНК» (миРНК). Он блокирует фермент, который участвует в производстве глиоксилата, тем самым уменьшая симптомы болезни.

Alnylam оценивает стоимость лекарства в среднем в 493 тыс. долл. на пациента в год и ожидает, что окончательная цена будет составлять около 380 тыс. долл. на пациента в год, передает FiercePharmа слова генерального директора компании Джона Мараганора.

В то же время Alnylam заключит с плательщиками трехсторонние соглашения, предполагающие выплату денег только в том случае, если лекарство окажется эффективным.

В соответствии с этими соглашениями компания согласует с плательщиками «критерии успеха» препарата и получит выплаты через год, если болезнь будет поддаваться лечению, сказал Мараганор. Кроме того, со временем, если увеличится число поставленных диагнозов вследствие повышения информированности, компания готова снизить цену на препарат.

Ежегодно в США и Европе выявляется от 1000 до 1700 пациентов с таким заболеванием. Ожидается, что продажи препарата будут приносить компании 500 млн долл. в год.

Oxlumo – третий препарат на основе технологии РНКи от компании Alnylam. В августе 2018 года FDA одобрило Onpattro и в ноябре 2019-го – Givlaari. Onpattro предназначен для лечения полинейропатии, вызванной наследственным транстиретин-опосредованным амилоидозом, а Givlaari – острой печеночной порфирии.

Николай Соколов

pharmvestnik