«Полисорб» судится с Роспатентом из-за товарного знака «Полиапсорбин»

Компания обращалась в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, чтобы доказать, что сходство знаков вводит в заблуждение покупателей, однако в ведомстве не сочли претензии достаточно основательными. «Полисорб» попытается добиться отмены решения через суд по интеллектуальным правам.

АО «Полисорб» подало иск к Роспатенту в Суд по интеллектуальным правам. Компания требует признать недействительным решение ведомства о правовой охране товарного знака «Полиапсорбин», следует из картотеки арбитражных дел. На иск обратил внимание «Коммерсантъ». Под товарным знаком «Полиапсорбин» компания ООО «Алмаксфарм» производит биологически активную добавку. Ранее Федеральная служба по интеллектуальной собственности заключила, что сходство между торговыми наименованиями отсутствует и не может ввести покупателей в заблуждение.

Товарный знак «Полиапсорбин» закреплен за ООО «Патент» по 05 классу Международной классификации товаров и услуг, который включает фармацевтические и прочие препараты для медицинских и иных целей. Патентообладатель настаивает на том, что у товарных знаков отсутствует сходство как фонетическое из-за разного количества букв, так и семантическое – поскольку слова «апсорбин» и «полиапсорбин» вообще ничего не значат, следует из решения Роспатента.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности приняла сторону производителя БАД и заключила, что «для вывода о возникновении ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем».

В июле «ФВ» сообщал о другом споре за товарный знак. Коллегия Палаты по патентным спорам сохранила правовую защиту БАД «Белый уголь». Компании – производители препарата «Белый сорбент» заявляли, что добавки вводят в заблуждение покупателя, вызывая ассоциацию с активированным углем. По мнению заявителей, название «Белый уголь» также является сходным с обозначением «Белый сорбент», поскольку слова «уголь» и «сорбент» обладают одинаковым смыслом – препятствие интоксикации организма. Однако Роспатент не увидел достаточных оснований для прекращения действия товарных знаков.

Илья Калашников

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