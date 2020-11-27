«Фармасинтез» запустил в Братске крупнотоннажное производство фармсубстанций

В Братске состоялось открытие нового цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций на заводе «БратскХимСинтез», в котором принял участие Президент России в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии нового цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций на заводе «БратскХимСинтез» в Иркутской области. Предприятие входит в ГК «Фармасинтез».
«Будем и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на такие задачи институты развития», – заявил президент.
В ГК «Фармасинтез» входят: АО «Фармасинтез» (Иркутск), ООО «ИСТ-ФАРМ» (Уссурийск), АО «Фармасинтез-Норд» (Санкт-Петербург), ООО «Фармасинтез-Тюмень», ООО «БратскХимСинтез».
Елена Сидорова
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