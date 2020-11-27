В технополисе «Москва» «Р-Фарм» запустит производство вакцины «Спутник V» «Полисорб» судится с Роспатентом из-за товарного знака «Полиапсорбин» » «Фармасинтез» запустил в Братске крупнотоннажное производство фармсубстанций В Братске состоялось открытие нового цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций на заводе «БратскХимСинтез», в котором принял участие Президент России в режиме видеоконференции. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии нового цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций на заводе «БратскХимСинтез» в Иркутской области. Предприятие входит в ГК «Фармасинтез». «Будем и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на такие задачи институты развития», – заявил президент. В ГК «Фармасинтез» входят: АО «Фармасинтез» (Иркутск), ООО «ИСТ-ФАРМ» (Уссурийск), АО «Фармасинтез-Норд» (Санкт-Петербург), ООО «Фармасинтез-Тюмень», ООО «БратскХимСинтез». Елена Сидорова

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