В технополисе «Москва» «Р-Фарм» запустит производство вакцины «Спутник V»

На территории технополиса «Москва» начнет работу завод компании «Р-Фарм», где будет производиться вакцина от коронавирусной инфекции.

Компания «Р-Фарм» планирует в январе открыть производство вакцины «Спутник V» на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». Возможности площадки позволили наладить производство за один месяц, сообщается на портале мэра Москвы.

«Производство займет площадь около 20 тыс. кв. м и позволит дополнительно создать около 400 новых рабочих мест. Сейчас работы практически завершены, скоро производитель приступит к оснащению площадки оборудованием, и уже в ближайшее время вакцина будет производиться в Москве», – приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Хладоцентр для производства и инженерных систем находится на завершающем этапе строительства. Его площадь составит почти 800 кв. м. Также на площадке завершается установка биореакторов. Производство рассчитывают запустить в январе 2021 года.

В начале июня сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и «Р-Фарм» создают совместное предприятие, которое в том числе планирует выпускать вакцину Центра им. Гамалеи. В начале октября «ФВ» писал, что «Р-Фарм» рассматривает возможность производства еще двух вакцин от коронавирусной инфекции, разработанных «Вектором» и МГУ. Сейчас компания занимается масштабированием российской вакцины «Спутник V» и заключила соглашения с AstraZeneca по производству ее препарата AZD1222.

Согласно ГРЛС, сейчас шесть производителей могут выпускать раствор вакцины «Спутник V»: НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, АО «Биннофарм», АО «Генериум», «Биокад», «Фармасинтез» и «Р-Фарм».

Фото: technomoscow.ru

Елена Сидорова

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