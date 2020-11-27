Дмитрий Погребинский призвал фарму воздержаться от корректировки цен в сложный период

На тему дефектуры на фармацевтическом рынке в своем выступлении на Фармацевтическом форуме Института Адама Смита высказался генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. Он в частности призвал участников рынка воздержаться от корректировки цен на продукцию в нынешних условиях.

«Насытить рынок товаром непросто — часть производителей заявляют о дефектуре субстанций, где-то производство просто не справляется с запросом рынка, — отметил он. — У нас рыночная экономика, поэтому, на наш взгляд, в столь сложный период надо воздержаться от корректировки цен, иначе определенные продукты уйдут с рынка».

Он также подчеркнул, что в работе ЦВ «Протек» в поставках дефицитных на текущий момент препаратов приоритет отдается госпитальному сегменту.

«Нужно позволить производственным компаниям насытить рынок, тогда все наладится, — заверил гендиректор ЦВ «Протек». — И у нас есть такой пример — медицинские маски, ведь мы закрыли потребность населения в этом товаре».

Относительно работы системы маркировки он отметил, что последние регуляторные решения позволили разрешить проблемы, возникшие при обращении маркированного товара. «После 2 ноября, когда было принято постановление правительства об уведомительном характере работы системы маркировки до 1 февраля 2021 года, подавляющая часть товара ЦВ «Протек» была выпущена в обращение, — рассказал Дмитрий Погребинский. — На сегодняшний день 96,4% наших грузополучателей подключены к системе МДЛП, вопросы в работоспособности системы решаются на рабочей группе с участием регуляторов и представителей бизнеса».

Источник: ЦВ «Протек»

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