Мишустин распорядился закупить противоопухолевый препарат мелфалан

В Россию будет завезен лекарственный препарат мелфалан, который применяют для лечения больных с множественной миеломой. Его закупкой и доставкой займется Московский эндокринный завод.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение № 3100-р, в соответствии с которым в Россию будет завезен лекарственный препарат мелфалан (лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения в комплекте с растворителем), который применяют для лечения больных с множественной миеломой. Уже в этом году в страну поступит 2,5 тыс. упаковок лекарства, они будут распределены по конкретным медицинским учреждениям. Об этом сообщается на сайте правительства.

Минздраву поручено обеспечить выдачу разрешительного документа, необходимого для ввоза препарата в Россию. Его закупкой и доставкой займется Московский эндокринный завод.

В конце октября представители благотворительных фондов направили открытое письмо на имя президента Владимира Путина и Михаила Мишустина с просьбой принять меры в связи с нехваткой лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями.

В письме приводился список из 26 дефицитных препаратов для лечения онкологических заболеваний, подготовленный специалистами НМИЦ гематологии. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву экстренно закупить небольшие объемы этих лекарств, а Минпромторгу, Минздраву и ФТС – отдельно проработать вопрос импорта мелфалана.

Елена Сидорова

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