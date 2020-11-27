В России регистрируют индийский дженерик Онкаспара

ООО «Фармамондо» 26 ноября подало досье на регистрацию в России онкогематологического препарата Хамсил (пэгаспаргаза), производимого индийской компанией Gennova. Это дженерик отозванного с российского рынка Онкаспара, на отсутствие которого в начале 2020 года жаловались детские онкогематологи. ООО «Фармамондо» 26 ноября подало досье на регистрацию в России онкогематологического препарата Хамсил (пэгаспаргаза), производимого индийской компанией Gennova. Это дженерик отозванного с российского рынка Онкаспара, на отсутствие которого в начале 2020 года жаловались детские онкогематологи.

Компания «Фармамондо» на 51% принадлежит швейцарскому фармдистрибьютору Farmamondo, а на 49% – зарегистрированной в Германии BioMedica Holding.

Хамсил – дженерик Онкаспара от индийской Gennova, выведенный на рынок в 2014 году. Препарат применяется при остром лимфобластном лейкозе. Дженерики Онкаспара, помимо Индии, есть в Китае – у Jiangsu Hengrui Medicine.

Онкаспар был разработан Enzon Pharmaceuticals и одобрен для применения в США в 1994 году. Исключительные права на препарат позже перешли Shire. В 2018 году онкологический портфель Shire вместе с правами на Онкаспар выкупила Servier. К тому времени в России регудостоверение на Онкаспар было зарегистрировано на Medac. Компания его отозвала, и регистрация препарата в августе 2019 года была отменена.

В начале 2020 года детские онкогематологи пожаловались Минздраву РФ на низкое качество отечественных дженериков аспарагиназы и цитарабина и недоступность оригинальных импортных версий препаратов, а также нехватку пэгаспаргазы – аспарагиназы пролонгированного действия.

Servier тогда сообщала, что зарезирвировала 1,5 тысячи упаковок Онкаспара для России и в апреле 2020 года подала документы для препарата Онкаспара по правилам ЕАЭС.

В апреле 2020 года Правительство РФ распорядилось закупить 1,5 тысячи упаковок Онксапара, выделив на это из резервного фонда 273,5 млн рублей. В мае договор о поставке Онкаспара на 2,325 млн евро был заключен с единственным поставщиком.