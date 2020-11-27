Роспотребнадзор получит 525 млн рублей на покупку здания в Москве для научных лабораторий

Правительство РФ распорядилось выделить в 2020 году Роспотребнадзору 525,3 млн рублей из резервного фонда «в целях эффективного размещения научно-лабораторных подразделений» Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии. На эти средства ведомство должно приобрести нежилое здание в Москве на улице Новогиреевской. Правительство РФ распорядилось выделить в 2020 году Роспотребнадзору 525,3 млн рублей из резервного фонда «в целях эффективного размещения научно-лабораторных подразделений» Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии. На эти средства ведомство должно приобрести нежилое здание в Москве на улице Новогиреевской.

В распоряжении уточняется, что в 2020 году должны быть зарегистрированы права собственности Российской Федерации на приобретаемое здание. Приспособить объект под размещение подразделений ЦНИИ нужно в 2021 году.

Роспотребнадзору поручено осуществлять контроль за эффективным использованием выделенных средств и предоставить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.

Во время заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 9 ноября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для закупки лабораторного оборудования для диагностики коронавируса Роспотребнадзору выделят более 800 млн рублей.

«Правительство выделяет свыше 800 млн рублей на закупку современного лабораторного оборудования для учреждений Роспотребнадзора. Оно будет использоваться для диагностики коронавирусной и других инфекций. Раннее выявление заболевания позволяет не только вовремя оказать человеку необходимую медицинскую помощь, но и уберечь от распространения инфекции и заражения других людей», – пояснил Мишустин на заседании.

Еще более 1 млрд рублей правительство выделило на оснащение и переоснащение медицинских лабораторий, «осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот».

Роспотребнадзор ранее обновил санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавирусной инфекции. Теперь лаборатории обязаны провести исследование биоматериала на SARS-CoV-2 в течение 48 часов с момента поступления в лабораторию и до получения результатов пациентом.