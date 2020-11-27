«Р-Фарм» вошел в рейтинг лучших работодателей по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей России 2020 года, в который вошли 50 компаний. В ходе его составления оценивались условия труда, социальный пакет, экологическая и социальная политика претендентов. «Р-Фарм» стал единственной фармацевтической компанией в списке, набрав высокие баллы по всем критериям.

При оценке компаний Forbes рассматривал множество показателей, которые разделил на блоки: «Сотрудники», «Общество» и «Экология». В первой учитывались зарплата, возможность обучения, социальный пакет и условия труда. Создание предприятием новых рабочих мест, благотворительная деятельность и инвестиции в инфраструктуру вошли во второй блок. В третьем оценивалась экологическая политика компании: вредные выбросы и получаемые за них штрафы, а также потребление ресурсов. Дополнительные баллы добавляла оценка экспертов, в число которых вошли члены совета директоров российского Forbes и руководители ведущих вузов страны.

Составители рейтинга отмечают, что в этот раз методология претерпела значительные изменения. В прошлом году преимущество доставалось компаниям с высокими зарплатами и расширенными социальными пакетами. В этом году Forbes сделал упор на благотворительную и спонсорскую деятельность, а также экологическую политику.

Иван Семенов, вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию:

«Сегодня таланты стали ценнее капитала. Поэтому в «Р-Фарм» мы создаем атмосферу, в которой каждый член большой команды может в полной мере раскрыть свой потенциал, решая общие задачи. Для нас важно, предлагать сотрудникам нечто большее, чем комфортные условия труда и размер компенсации. Интересные масштабные проекты и постоянный профессиональный рост способствуют развитию кадрового потенциала и делают группу компаний флагманом отрасли. Безопасность и бережное отношение к экологии также немаловажно для «Р-Фарм». На производственных площадках действует система мер, направленных на охрану природы, применяются решения для экономии энергетических ресурсов и проводятся мероприятия по уменьшению загрязняющих выбросов в атмосферу. Все это обеспечивает комплексную систему защиты персонала и окружающей среды.»

gmpnews