Новый завод в Казахстане сможет выпускать ежегодно 30-60 млн доз вакцин

В ходе рабочей поездки заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов ознакомился с ходом строительства завода по выпуску отечественных иммунных препаратов при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности в поселке «Гвардейский» (Жамбылская область, восточный Казахстан).

Отмечается, что строительство завода ведется в соответствии с поручением главы Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Строительно-монтажные работы завершатся в текущем году, уже подведены все инженерные коммуникации. Завод начнет свою работу в первом квартале 2021 года.

На предприятии будут выпускаться иммунобиологические препараты, соответствующие мировым стандартам, в том числе вакцины против коронавирусной инфекции, гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита и других инфекционных заболеваний. Ежегодно планируется производить 30-60 млн доз биопрепаратов.

«Вопросы строительства биофармацевтического завода и разработки отечественной вакцины против коронавируса находятся на особом контроле президента страны. Сегодня мы специально прибыли, чтобы на месте обсудить и решить все текущие вопросы. Уже сейчас решаются вопросы жилищного и материально-технического обеспечения, повышения заработной платы. В то же время на вас возлагается большая ответственность. Вся страна смотрит на вас», — подчеркнул Тугжанов.

В свою очередь, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что строительство крупного завода даст новый импульс развитию экономики региона.

gmpnews