Глава «Генериума» рассказал о жалобах региональных минздравов на дефицит лекарств

Глава фармкомпании «Генериум» рассказал, что накануне получил письма от двух руководителей региональных минздравов, которые констатируют нехватку препаратов от гемофилии и просят о помощи. По его словам, это не единичный случай.

Генеральный директор АО «Генериум» Дмитрий Кудлай сообщил, что накануне получил письма от первого заместителя министра Нижегородской области и от министра здравоохранения Чувашии. В них говорится, что субъекты получили только треть препаратов для пациентов с гемофилией от заявок, которые они защитили в Минздраве. Авторы писем просят фармкомпанию о помощи, рассказал спикер в ходе работы «круглого стола» Всероссийского конгресса пациентов, передает корреспондент «ФВ».

На что жалуются регионы

«В Нижегородскую область и Чувашию поступило 37% и 34%, соответственно, от того объема, который они «защитили», – рассказал Кудлай. – Они попали в число тех 20 территорий, где кончились препараты для больных гемофилией, закупаемых в рамках федеральных программ».

По словам главы «Генериума», это не единственные обращения, их приходит довольно много.

«По возможности мы помогаем в таких ситуациях, но весь вопрос в том, что кто-то правильно не посчитал, кто-то вовремя не распределил, – добавил спикер. – Хотя это не спонтанная потребность. И это, наверное, вопрос не региональных, а федерального министерства здравоохранения».

Также он прокомментировал свои опасения, связанные с созданием фонда для обеспечения лекарствами тяжелобольных детей. По его оценкам, из 60 млрд руб., которые планируется потратить в 2021 году, 50 млрд уйдут американским фармкомпаниям.

«Может быть, тщательнее посмотреть на структуру нозологий, которые попали в зону ответственности фонда? – поинтересовался Кудлай. – Почему нас не привлекают к обсуждению этих вопросов, если мы входим в пятерку компаний в мире по ассортименту орфанного портфеля».

Спикер заявил, что есть группы, в том числе пациентские организации, которые не входят во Всероссийский союз пациентов, которые лоббируют интересы тех групп препаратов, стоимость которых составляет 2 млн долл. в год.

«Почему наша система настроена на лобби тех нозологий, где 2 млн долл., а не 52 тыс. руб.? – резюмировал Кудлай. – Потому что это маржа. Эта тема требует общественного внимания».

Когда поступят лекарства

«Действительно, проблема с обеспечением препаратами больных гемофилией в рамках федеральных программ есть, — подтвердил «ФВ» сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв. — 2020 год стал самым тяжелым с точки зрения обеспечения этой категории пациентов лекарственными препаратами в рамках программы высокозатратных нозологий (ВЗН)».

Пациентские организации неоднократно обращали внимание органов государственной власти на то, что к концу года может возникнуть дефицит препаратов в регионах: писали письма, обращались через СМИ. И получали ответ от Минздрава о том, что ситуация находится под контролем, остатков препаратов в регионах достаточно, говорит Жулёв.

По его данным, Минздрав планировал решить проблему путем перенаправления препаратов в регионы, где обнаруживался дефицит лекарств. Осенью стало понятно, остатков в достаточном объеме просто нет, утверждает спикер.

«Мы с большим сожалением констатируем, что в ряде регионов на данный момент пациенты остались без лекарств, — признается Жулёв. — По нашей информации, в настоящее время уже объявлены аукционы. Это значит, что при согласованной и оперативной работе Минздрава и фармацевтических компаний первые партии препарата могут поступить в регионы уже в конце декабря».

По оценке Союза пациентов, основные причины – общее недофинансирование программы ВЗН и плохо спланированная работа в регионах в части мониторинга остатков препаратов на складах и на этапе логистики.

Екатерина Погонцева

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