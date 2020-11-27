AstraZeneca проведет дополнительные испытания своей вакцины из-за сомнений в результатах

AstraZeneca скорее всего будет проводить дополнительные испытания своей вакцины от COVID-19, передает Bloomberg слова генерального директора компании Паскаля Сорио. Это будет сделано для того, чтобы уточнить результаты предыдущих исследований, которые вызвали вопросы у ряда экспертов. Сорио уточнил, что компания запустит полностью новое испытание вместо того, чтобы добавлять еще одну группу к текущим тестам 3 фазы.

Вопросы к испытаниям вакцины от AstraZeneca появились после того, как компания совместно с Оксфордским университетом опубликовала результаты промежуточного анализа исследований в Бразилии и США. Общая эффективность вакцины оценена в 70%, но при введении сначала половины, а потом полной дозой она составила 90%, а у добровольцев, получивших две полные дозы – 62%. Впоследствии AstraZeneca и оксфордские исследователи сообщили о том, что схема, в которой испытуемые получали половину дозы вакцины AZD1222, на самом деле была вызвана ошибкой дозирования.

«Теперь, когда мы обнаружили вариант с лучшей эффективностью, мы должны подтвердить его, поэтому нам нужно провести дополнительное исследование», –заявил Сорио, добавив, что испытание «может проходить быстрее, потому что мы знаем о высокой эффективности и нам нужно меньшее количество пациентов».

Сорио предполагает, что дополнительное исследование не приведет к задержке одобрения регулирующими органами AZD1222 в Великобритании и Европе. Но выдача разрешения в США от FDA скорее всего займет больше времени, поскольку агентство вряд ли примет текущие данные.

Ошибка в испытаниях вакцины была выявлена после того, как один из исследователей заметил, что у добровольцев из группы, принимавшей половину дозы, наблюдался более низкий воспалительный ответ. Это побудило специалистов проанализировать их дозировку вакцины, после чего они обнаружили, что рассчитали ее неправильно, рассказал исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам в области биофармацевтических препаратов AstraZeneca Мене Пангалос.

AstraZeneca и Оксфордский университет проинформировали регулирующие органы Великобритании, США и ЕС о внесении поправок в план исследования, сообщив о включении в тесты группы, которая будет испытывать половинную дозу. «Методы измерения и концентрации [препарата] уже разработаны, мы можем гарантировать, что все дозы вакцины теперь эквивалентны», – заявили в Оксфордском университете.

Существует, однако, ряд других значимых факторов. К примеру, режим половинной дозы испытывался только на добровольцах в возрасте 55 лет и младше, тогда как в группу с полной дозой входили участники и более старшего возраста, отметил главный научный советник программы вакцинации правительства США Warp Speed Монсеф Слауи. «Есть ряд переменных, которые нам необходимо проработать…Это маловероятно, но все же возможно, что разница [в результатах] случайна», – добавил Слауи.

«Наиболее вероятным объяснением разницы в эффективности по итогам промежуточного анализа является либо случайность, либо демографические данные пациента», – прокомментировал ситуацию аналитик Bloomberg Сэм Фазели.

Он также добавил, что «в любом случае одобрение, основанное на текущих данных, означает, что люди будут привиты вакциной, истинная эффективность которой неизвестна».

Николай Соколов

pharmvestnik