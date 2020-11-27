Фармацевтическая компания «Пульс» заняла первое место в рейтинге российских фармдистрибьюторов

Аналитическая компания RNC Pharma представила рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1-3 кв. 2020 г. Лидером рейтинга стала компания «Пульс».

ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1–3 кв. 2020 года.

Начиная с сентября заболеваемость коронавирусной инфекцией возрастала, а в ноябре уже один за другим фиксируются абсолютные максимумы, как в крупных городах, так и в целом по России, отмечают в RNC Pharma. Закономерно с ростом количества случаев заболевания активизировался и спрос на отдельные «коронаспецифичные» препараты.

Этот сценарий в целом прогнозировался, участники рынка на всех этапах товародвижения, в том числе в опте, готовились к росту заболеваемости, связанному с завершением сезона отпусков и стартом учебного года, но в ситуацию внесла коррективы система маркировки. В итоге фармрынок столкнулся с тяжелым кризисом дефектуры, все последствия которого до сих пор решить не удается. В каком-то смысле ажиотажный спрос не столько стимулировал рост выручки российских оптовиков, сколько потенцировал нагрузку и трудозатраты.

Но это в известном смысле тактические проблемы, помимо них отрасль пытается решить и стратегические задачи. Реальное завершение пандемии можно связывать только с масштабной вакцинацией, и здесь помимо нюансов масштабирования производства потребуется обеспечить и качественно иной уровень логистики. А это и особенности температурных режимов хранения существующих вакцин, и принципиально иная масштабность задачи. Разумеется, интересен еще и финансовый аспект, фактически за очень короткий срок будет формироваться абсолютно новый и весьма внушительный по объему сегмент рынка, финансирование которого будет обеспечиваться за счет государственных средств.

Госсегмент и так в последние два года развивается темпами, значительно превышающими динамику розничного рынка. И хотя последний в текущем году серьезно подтянулся за счет коронавирусных реалий, но в целом резервы в этом направлении почти исчерпаны, стрессовое потребление всегда оборачивается обвалом активности, тем более, что доходы населения в результате весеннего локдауна фактически обрушились.

Эффект реализации «Нацпроекта» на динамику рынка в будущем году тоже, скорее всего, начнет нивелироваться, розница вряд ли в состоянии стать не то что драйвером, здесь даже о тихой гавани речь уже не идет. Так что рынку и его участникам потребуются новые точки роста, и здесь ставка на участие в программе вакцинопрофилактики едва ли не единственный для оптового бизнеса шанс в будущем году продолжить развитие, заключают в RNC Pharma.

Источник: «ФК Пульс»

pharmvestnik