Чиновник Минздрава предложила отменить монетизацию льготы на лекарства

По мнению Елены Максимкиной, вместо денежной компенсации за льготные лекарства пациентам могли бы выдавать сертификаты на их получение. Она отметила, что монетизированные льготниками средства не всегда идут на покупку препаратов, что увеличивает нагрузку на систему лекобеспечения.

Гражданам, которые монетизируют льготу, могли бы выдавать не деньги, а сертификаты на приобретение лекарственных препаратов на эту сумму. Такое предложение озвучила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава России Елена Максимкина в ходе своего выступления на Всероссийском конгрессе пациентов, передает корреспондент «ФВ».

«Может быть, стоит подумать в разрезе законопроекта по электронному сертификату, который принят Госдумой, чтобы гражданам, монетизирующим льготу, выдавали не деньги, а такие сертификаты на приобретение лекарственных препаратов на эту сумму. Это несколько бы снизило нагрузку на систему льготного лекарственного обеспечения», – считает Максимкина. Она пояснила, что ежегодно льготники монетизируют более 120 млрд руб. и далеко не всегда эти средства впоследствии вкладываются в лекарственное обеспечение.

Электронные сертификаты, которые упомянула Максимкина, должны заработать с 2023 года.

«ФВ» направил запрос в Минздрав с просьбой уточнить, как министерство оценивает замену выплаты денежных средств сертификатами.

Вопрос отмены монетизации для льготников обсуждают уже много лет. В начале ноября этот вопрос снова поднимали на XI Всероссийском конгрессе пациентов «Право на лекарство». «Считаю, право на монетизацию лекарственных льгот надо законодательно запретить, – заявил председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов. – Это прямое нарушение Конституции, которая гарантирует гражданам право на бесплатную медицинскую помощь, а значит и на лекарства».

Весной прошлого года тему монетизации льгот обсуждали на заседании Законодательного собрания Ростовской области. Минздрав указывал, что регион теряет порядка 5 млрд руб. из-за того, что люди отказываются от льготы в пользу денежной компенсации.

«Я считаю, что человек должен иметь право выбора, – заявил тогда первый зам. председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель Комитета по социальной политике Сергей Михалев. – Другой вопрос: как сделать так, чтобы ему было выгоднее и удобнее получать лекарства, а не деньги? Именно над этим нам надо подумать».

Маргарита Грошева

Екатерина Погонцева

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