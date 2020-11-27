Мишустин подписал постановление об ускоренной регистрации цифровых платформ в здравоохранении

Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий, которые отнесены к числу новых программных продуктов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал 24 ноября постановление № 1906 об ускоренной регистрации цифровых платформ в сфере здравоохранения, сообщается на портале government.ru. По словам премьер-министра, документ позволит оперативно применять инновационные разработки в лечебной практике.
«Речь идет о программном обеспечении для приборов и изделий, которые используются в диагностике онкологических заболеваний, а также в хирургии, для мониторинга состояния пожилых пациентов или реабилитации», – сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 23 ноября.
По его словам, это позволит оперативно применять инновационные разработки в лечебной практике.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 27 декабря 2012 года №1416.
Фото: government.ru
Елена Сидорова
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