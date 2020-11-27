Мишустин подписал постановление об ускоренной регистрации цифровых платформ в здравоохранении

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал 24 ноября постановление № 1906 об ускоренной регистрации цифровых платформ в сфере здравоохранения, сообщается на портале government.ru. По словам премьер-министра, документ позволит оперативно применять инновационные разработки в лечебной практике.

«Речь идет о программном обеспечении для приборов и изделий, которые используются в диагностике онкологических заболеваний, а также в хирургии, для мониторинга состояния пожилых пациентов или реабилитации», – сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 23 ноября.

По его словам, это позволит оперативно применять инновационные разработки в лечебной практике.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 27 декабря 2012 года №1416.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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