РФПИ и Hetero договорились о производстве вакцины «Cпутник V» в Индии

РФПИ и индийский фармпроизводитель Hetero объявили о соглашении по производству вакцины «Спутник V» в Индии более 100 млн доз в год. Стороны намерены запустить производство в начале 2021 года.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармпроизводитель из Индии Hetero (через дочернее подразделение Hetero Biopharma) объявили о соглашении по производству вакцины против коронавируса «Спутник V». В Индии планируется выпускать более 100 млн доз в год. Начало производства ожидается в начале 2021 года.

24 ноября НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявили о позитивных результатах второго промежуточного анализа данных фазы III двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» при участии 40 тыс. добровольцев.

В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III – в Индии. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран, сообщает РФПИ. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» Президент Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Елена Сидорова

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