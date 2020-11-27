Разработчики «Спутник V» предложили комбинировать ее с вакциной AstraZeneca

Разработчики вакцины «Спутник V» против COVID-19 предложили комбинировать ее с вакциной британской компании AstraZeneca для повышения эффективности.

Разработчики российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») против коронавирусной инфекции COVID-19 предложили комбинировать ее с вакциной британской компании AstraZeneca для повышения эффективности. В сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте «Спутника V», говорится, что текущая полная схема вакцины AstraZeneca показала эффективность в 62%.

«Если компания будет проводить новые клинические испытания, мы рекомендуем попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и «Спутника V», в основе которого лежит аденовирус человека, чтобы повысить эффективность», — отмечается в сообщении .

Разработчики «Спутника V» добавили, что сочетание вакцин может оказаться важным для повторной вакцинации.

Как сообщалось ранее, Оксфордский университет и компания AstraZeneca допустили ошибку в ходе проведения испытаний вакцины от COVID-19. В результате ее эффективность составила 62% среди участников, получивших две дозы вакцины, и 90% среди тех, кто получил полторы.

В июле сообщалось, что «Р-фарм» и AstraZeneca заключили соглашение о производстве вакцины против COVID-19. По словам директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, речь идет «о полной локализации и производстве оксфордской вакцины в России».

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») президент Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Елена Сидорова

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