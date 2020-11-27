Эксперты розничного сегмента уверены, что доставка не повысит доступность лекарств

Генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов 25 ноября выступил на Российском фармацевтическом форуме Института Адама Смита. Он поделился мнением о том, как легализация доставки безрецептурных препаратов отразится на доступности лекарств.

«Доставка лекарственных средств как данность современности имеет право на существование – для конечного потребителя она, безусловно, расширяет возможности приобрести необходимые препараты, – заявил Александр Филиппов. – Есть категории пациентов, для которых это единственный способ получить нужный препарат. Тем не менее доставка не повышает и не улучшает доступность лекарственных средств».

В больших городах в силу многочисленности аптек проблема доступности лекарств в принципе отсутствует, в то время как в труднодоступных районах страны для реализации услуги нет необходимых логистических возможностей.

«Основная проблема в том, что этот процесс на сегодняшний день должным образом не контролируется, – отметил Александр Филиппов. – В результате в практике нередки случаи незаконной доставки рецептурных препаратов, нарастает проблема самолечения. Такое условие получения разрешения на доставку, как наличие десяти точек с лицензией на фармацевтическую деятельность, необходимо. Но оно не гарантирует пациенту защиту его права на обеспечение качественными и эффективными препаратами. Нам еще предстоит пройти колоссальный путь, чтобы сегмент онлайн-торговли лекарствами стал цивилизованным».

Источник: ЦВ «Протек»

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