«Альфа-Банк» и «Открытие» гарантировали сделки дочерних компаний «36,6» на 10,5 млрд рублей

Банк «Открытие» выдал гарантии семи компаниям, аффилированным с ПАО «Аптечная сеть «36,6», с общим лимитом 3 млрд руб. «Альфа-Банк» предоставил гарантии четырем компаниям группы на сумму 7,5 млрд руб.

Получателями гарантий банка «Открытие» стали: ООО «Аптека 36,6», ООО «Аптека 36,6+», ООО «Аптека-А.в.е», ООО «Аптека-А.в.е-1», ООО «Джи Ди Пи», ООО «Джи Ди Пи+» и ООО «Омега-Фарм». Это следует из официальных сообщений ПАО «Аптечная сеть «36,6».

У всех компаний есть возможность получить гарантии, размер одной гарантии не должен превышать 300 млн руб. Общий лимит на семь компаний – 3 млрд руб.: 1 млрд руб. предоставляется на гарантии исполнения обязательств по госконтрактам, 2 млрд – по другим сделкам.

У всех соглашений по гарантиями «Открытия» два поручителя: ООО «Аптека-А.в.е-1» и ПАО «Аптечная сеть «36,6». В документах указывается, что стоимость активов «Аптека-А.в.е-1» составляет 3,86 млрд руб., ПАО – 74,35 млрд руб.

С «Альфа-Банком» соглашение о гарантиях заключили четыре компании: ООО «Аптека 36,6» на сумму 1 млрд руб., ООО «Аптека 36,6+» — на 1 млрд руб., ООО «Аптека-А.в.е» — на 3,5 млрд руб., ООО «Аптека-А.в.е-1» — на 2 млрд руб. Поручитель по всем сделкам – ПАО «Аптечная сеть «36,6». Компания «Аптека-А.в.е-1» дополнительно представила залог в виде банковского счета на 2 млрд руб.

Ранее основным банком для группы «36,6» был Московский кредитный банк (МКБ), владеющий 19,65% акций ПАО. Согласно отчету за второй квартал 2020 года, головная компания является поручителем по двум соглашениям о выдаче банковских гарантий МКБ. В одном случае размер обеспеченного обязательства составил 1 млрд руб., во втором – 10,7 млрд руб. В обоих случаях получатель гарантий — ООО «Джи Ди Пи».

В конце октября 2020 года «Джи Ди Пи» в обеспечение своих обязательств по соглашению о банковских гарантиях на 10,7 млрд руб. предоставило МКБ гарантийный депозит на 5 млрд руб. Стоимость активов «Джи Ди Пи» на 31 декабря 2019 года составила 23,9 млрд руб., говорится в сообщении ПАО.

В ноябре «ФВ» писал о намерении ПАО «Аптечная сеть «36,6» продать оптовое подразделение ООО «Джи Ди Пи» Владимиру Нестеренко, который занимал позицию генерального директора общества до октября 2020 года. В сентябре ПАО вывело ООО «Джи Ди Пи» из офшора, выкупив организацию у кипрской компании Klada Ventures Ltd.

Елена Калиновская

Руслан Мавлиханов

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