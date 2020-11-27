Путин поддержал предложение по разработке программы «Фарма-2030»

Президент рассказал, что Минпромторг должен разрабатывать стратегию программы совместно с представителями индустрии. Ее проект может быть представлен до конца года.

Программу развития фарминдустрии в России нужно продлить до 2030 года. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на дистанционной церемонии открытия цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций на заводе «БратскХимСинтез» ГК «Фармасинтез». Президент компании Викрам Пуния во время своего выступления рассказал президенту о необходимости запуска программы «Фарма-2030».

«Хочу предложить, чтобы мы продолжили этот прогресс, а этот прогресс может продолжиться, только если мы примем программу «Фарма-2030» в полном объеме, как она и сделана вместе с фармацевтическим сообществом и Минпромторгом», — сказал Пуния. По его словам, реализация госпрограммы выведет Россию в лидеры по фармпроизводству и сделает «фармацевтической державой».

Путин поддержал предложение и уточнил, что программа должна разрабатываться в сотрудничестве с представителями индустрии.

«Конечно, нам теперь нужно продумать, как и что мы будем делать до 2030-го. Это точно надо сделать, предложение хорошее. Так что подумаем обязательно, причем вместе с вами, вместе с вашими коллегами, которые занимаются фарминдустрией в России, – сказал Путин. — Как коллега сейчас предложил, будем думать над следующими шагами всей фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2030 года».

Стратегию развития фармпромышленности утвердили в 2009 году. А ее целевые параметры были закреплены в федеральной целевой программе. Она была рассчитана до 2020 года и продлена до 2024 года.

Ранее «ФВ» сообщал, что ключевыми положениями новой госпрограммы станут обеспечение полного цикла производства внутри страны препаратов из списка жизненно важных и стратегически значимых лекарств, оперативность работы с дефектами и повышение ответственности производителей. Об этом рассказал директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин в начале ноября. По его словам, Минпромторг представит проект программы «Фарма-2030» до конца года.

Фото: kremlin.ru

Илья Калашников

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