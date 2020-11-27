«Биннофарм Групп» вложит более 2 млрд рублей в модернизацию предприятий в 2020 году

Общий объем инвестиций «Биннофарм Групп» в обновление и расширение производственных мощностей и IT-инфраструктуры в 2020 году составит более 2 млрд рублей, сообщил гендиректор группы Рустем Муратов. В ноябре компания вложила 320 млн рублей в организацию нового участка по выпуску субстанций для антибиотиков.

В первом квартале 2020 года «Биннофарм Групп» избежала перебоев с поставками китайских субстанций благодаря запасам сырья. Производство было перенастроено на препараты, применяемые в борьбе с COVID-19, – в первую очередь антибиотики, отметил Муратов.

Рост товарооборота группы составил 28% за девять месяцев и достиг 18,9 млрд рублей, в розничном сегменте – 21%. Самыми продаваемыми препаратами в рознице стали: лекарство против венозно-лимфатической недостаточности Венарус, противовоспалительные Диклофенак гель, Ибупрофен, БАД Максилак, спазмолитик Необутин. В госсегменте продажи выросли почти вдвое, здесь лидерами стали антибактериальные препараты и гидроксихлорохин. Предприятие «Биннофарм Групп» «Биоком» – единственный российский производитель гидроксихлорохина, входящего в рекомендации Минздрава по лечению, профилактике и диагностике новой коронавирусной инфекции.

Экспорт вырос более чем на 50%: в страны СНГ поставлялись противовирусный Ацикловир, бронхорасширяющий препарат Сальбутамол и глюкокортикоид Беклометазон.

Предприятия «Биннофарм Групп» за девять месяцев 2020 года вдвое к аналогичному периоду 2019 года увеличили объемы выпуска пяти наиболее востребованных антибиотиков (Азитромицин, Левофлоксацин, Линезолид, Меропенем и Моксифлоксацин) – до 10,6 млн упаковок, сообщала ранее группа. В производство субстанций для антибиотиков холдинг вложил 320 млн рублей.

«Биннофарм Групп» объединяет компании «Алиум» (создано на основе ФП «Оболенское», включает «Биннофарм») и «Синтез» (включает «Биоком»). Холдинг, имеющий в объединенном портфеле свыше 450 наименований препаратов, собирается наращивать объемы реализации своих продуктов в рознице, на тендерном рынке, а также развивать экспорт.