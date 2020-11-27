В Татарстане открыт аптечный хаб СБЕР ЕАПТЕКА

27 ноября 2020 года в Казани состоялось открытие первой в республике аптеки с доставкой и собственным хабом СБЕР ЕАПТЕКА. В церемонии открытия приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец.

Все помещения аптеки — склад, торговый зал и курьерская зона — оснащены по современным фармацевтическим стандартам. Строго соблюдаются правила профилактики.

В ассортименте аптеки в Казани будет 18 тыс. лекарств и товаров для здоровья. Аптека будет обслуживать более 1000 заказов на доставку в день.

Рустам Минниханов отметил, что реализация проекта СБЕР ЕАПТЕКА позволит значительно улучшить доступность лекарств для татарстанцев. «Здесь предусмотрены все моменты: качество доставляемых лекарственных препаратов, широкий ассортимент и скорость доставки. Мы искренне благодарны СБЕР, что такая большая программа будет реализована у нас в республике. Стоит отметить, что число аптечных хабов будет только расти. Это очень важно. Не секрет, что в регионах имеются некоторые перебои с лекарствами. Но наличие такого серьёзного игрока как СБЕР ЕАПТЕКА позитивно отразится на доступности медикаментов для нашего населения», — подчеркнул Президент РТ.

Он сообщил, что Татарстан активно сотрудничает со СБЕР в ряде других направлений, в том числе в сфере здравоохранения. «Технологические решения СБЕР в области здравоохранения позволяют повысить эффективность работы медицинского персонала, качество оказываемых пациентам услуг, ускорить работу медперсонала. Мы видим, с какой нагрузкой работает система здравоохранения. Потому внедрение информационных технологий, когда искусственный интеллект помогает врачам, имеет большое значение», — добавил Рустам Минниханов.

Ольга Голодец отметила, что в Татарстане уделяется большое внимание здоровью населения. Также республика является одним из лидеров по технологическому обновлению и развитию. «Наш приоритет – это качество и удобство. СБЕР ЕАПТЕКА гарантирует, что все товары, которые поставляются, — сертифицированы и качественны. Мы поставили мощный заслон контрафакту, и сделаем всё для того, чтобы жители почувствовали качество услуг СБЕР ЕАПТЕКА», — сказала заместитель Председателя Правления Сбербанка.

В течение ближайших двух лет СБЕР ЕАПТЕКА планирует открыть в республике 10 аптек: 5 в Казани, остальные — в Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме и Нижнекамске. После выхода на пиковые показатели каждая аптека будет создавать более 10 рабочих мест для персонала и более 50 — для курьеров.

gmpnews