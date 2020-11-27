Минздрав Казахстана представил список лекарств, цена которых будет снижена

Министерство здравоохранения Республики Казахстан представило список лекарственных средств, стоимость которых будет снижена по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
«Агентством по регулированию и развитию конкуренции совместно с Министерством здравоохранения проводится работа по исполнению поручения Главы государства, направленная на снижение цен на лекарственные средства, используемые при лечении COVID-19. В частности, Агентством изучается документация по формированию цен, состоящих из цены производителя, расходов на оценку безопасности и качества, расходов на маркетинг, а также транспортных расходов от производителя до границы Республики Казахстан и таможенных расходов», — сообщили в Минздраве.
Цена также включает операционные расходы казахстанских офисов компаний и производителей, связанных с уплатой налогов, социальных отчислений и других платежей в бюджет государства.
Согласно оценкам экспертов, жесткое снижение цен на столь широкий ассортимент фармацевтической продукции может привести к естественному вымыванию части препаратов с рынка. В результате население будет лишено доступа к необходимым лекарственным средствам.
Список сформирован по международным непатентованным наименованиям (МНН), в целом 58 МНН:
- Азитромицин
- Амикацин
- Аминофиллин
- Амиодарон
- Амоксициллин + Клавулановая кислота
- Апиксабан
- Аскорбиновая кислота
- Атракурий безилат
- Ацетилсалициловая кислота
- Бисопролол
- Ванкомицин
- Гентамицин
- Гепарин натрия
- Дабигатран
- Дексаметазон
- Дексмедетомидин
- Дифенгидрамин
- Допамин
- Ибупрофен
- Имипенем + Циластатин
- Калия хлорид
- Кальция хлорид
- Левофлоксацин
- Магния сульфат
- Меропенем
- Метилпреднизолон
- Метронидазол
- Метоклопрамид
- Метопролол
- Моксифлоксацин
- Морфин
- Надропарин
- Натрия хлорид
- Омепразол
- Парацетамол
- Пипекурония бромид
- Преднизолон
- Пропофол
- Повидон — йод
- Ремдесивир
- Ривороксабан
- Рокурония бромид
- Тоцилизумаб
- Трамадол
- Фавипиравир
- Фамотидин
- Флуконазол
- Фондапаринукс натрия
- Фуросемид
- Холекальциферол
- Ципрофлоксацин
- Цефепим
- Цефтазидим
- Цефтриаксон
- Цефуроксим
- Эзомепразол
- Эноксапарин
- Эпинефрин