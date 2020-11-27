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Минздрав Казахстана представил список лекарств, цена которых будет снижена

Министерство здравоохранения Республики Казахстан представило список лекарственных средств, стоимость которых будет снижена по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Агентством по регулированию и развитию конкуренции совместно с Министерством здравоохранения проводится работа по исполнению поручения Главы государства, направленная на снижение цен на лекарственные средства, используемые при лечении COVID-19. В частности, Агентством изучается документация по формированию цен, состоящих из цены производителя, расходов на оценку безопасности и качества, расходов на маркетинг, а также транспортных расходов от производителя до границы Республики Казахстан и таможенных расходов», — сообщили в Минздраве.

Цена также включает операционные расходы казахстанских офисов компаний и производителей, связанных с уплатой налогов, социальных отчислений и других платежей в бюджет государства.

Согласно оценкам экспертов, жесткое снижение цен на столь широкий ассортимент фармацевтической продукции может привести к естественному вымыванию части препаратов с рынка. В результате население будет лишено доступа к необходимым лекарственным средствам.

Список сформирован по международным непатентованным наименованиям (МНН), в целом 58 МНН:

  • Азитромицин
  • Амикацин
  • Аминофиллин
  • Амиодарон
  • Амоксициллин + Клавулановая кислота
  • Апиксабан
  • Аскорбиновая кислота
  • Атракурий безилат
  • Ацетилсалициловая кислота
  • Бисопролол
  • Ванкомицин
  • Гентамицин
  • Гепарин натрия
  • Дабигатран
  • Дексаметазон
  • Дексмедетомидин
  • Дифенгидрамин
  • Допамин
  • Ибупрофен
  • Имипенем + Циластатин
  • Калия хлорид
  • Кальция хлорид
  • Левофлоксацин
  • Магния сульфат
  • Меропенем
  • Метилпреднизолон
  • Метронидазол
  • Метоклопрамид
  • Метопролол
  • Моксифлоксацин
  • Морфин
  • Надропарин
  • Натрия хлорид
  • Омепразол
  • Парацетамол
  • Пипекурония бромид
  • Преднизолон
  • Пропофол
  • Повидон — йод
  • Ремдесивир
  • Ривороксабан
  • Рокурония бромид
  • Тоцилизумаб
  • Трамадол
  • Фавипиравир
  • Фамотидин
  • Флуконазол
  • Фондапаринукс натрия
  • Фуросемид
  • Холекальциферол
  • Ципрофлоксацин
  • Цефепим
  • Цефтазидим
  • Цефтриаксон
  • Цефуроксим
  • Эзомепразол
  • Эноксапарин
  • Эпинефрин

gmpnews

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27 ноября, 2020 | Просмотров: 73