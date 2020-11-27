Минздрав Казахстана представил список лекарств, цена которых будет снижена

Министерство здравоохранения Республики Казахстан представило список лекарственных средств, стоимость которых будет снижена по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Агентством по регулированию и развитию конкуренции совместно с Министерством здравоохранения проводится работа по исполнению поручения Главы государства, направленная на снижение цен на лекарственные средства, используемые при лечении COVID-19. В частности, Агентством изучается документация по формированию цен, состоящих из цены производителя, расходов на оценку безопасности и качества, расходов на маркетинг, а также транспортных расходов от производителя до границы Республики Казахстан и таможенных расходов», — сообщили в Минздраве.

Цена также включает операционные расходы казахстанских офисов компаний и производителей, связанных с уплатой налогов, социальных отчислений и других платежей в бюджет государства.

Согласно оценкам экспертов, жесткое снижение цен на столь широкий ассортимент фармацевтической продукции может привести к естественному вымыванию части препаратов с рынка. В результате население будет лишено доступа к необходимым лекарственным средствам.

Список сформирован по международным непатентованным наименованиям (МНН), в целом 58 МНН:

Азитромицин

Амикацин

Аминофиллин

Амиодарон

Амоксициллин + Клавулановая кислота

Апиксабан

Аскорбиновая кислота

Атракурий безилат

Ацетилсалициловая кислота

Бисопролол

Ванкомицин

Гентамицин

Гепарин натрия

Дабигатран

Дексаметазон

Дексмедетомидин

Дифенгидрамин

Допамин

Ибупрофен

Имипенем + Циластатин

Калия хлорид

Кальция хлорид

Левофлоксацин

Магния сульфат

Меропенем

Метилпреднизолон

Метронидазол

Метоклопрамид

Метопролол

Моксифлоксацин

Морфин

Надропарин

Натрия хлорид

Омепразол

Парацетамол

Пипекурония бромид

Преднизолон

Пропофол

Повидон — йод

Ремдесивир

Ривороксабан

Рокурония бромид

Тоцилизумаб

Трамадол

Фавипиравир

Фамотидин

Флуконазол

Фондапаринукс натрия

Фуросемид

Холекальциферол

Ципрофлоксацин

Цефепим

Цефтазидим

Цефтриаксон

Цефуроксим

Эзомепразол

Эноксапарин

Эпинефрин

gmpnews