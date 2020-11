На заводе «БратскХимСинтез» открыто новое производство фармацевтических субстанций Минздрав Казахстана представил список лекарств, цена которых будет снижена » Исследования препарата «Кагоцел» внесены в международную базу клинических испытаний Результаты двух пострегистрационных клинических исследований эффективности противовирусного препарата «Кагоцел» размещены в международной базе клинических испытаний ClinicalTrials.gov. Проведенное в эпидемиологическом сезоне 2017 года исследование «Клинико-эпидемиологическая эффективность индуктора поздних интерферонов при профилактике ОРВИ и гриппа в предэпидемический период 2017–2018 года» (Kagocel for the Prevention of ARVI and Influenza in Adults Health Care Workers) показало, что у медицинских работников, которые непосредственно работают с больными гриппом и ОРВИ, на фоне профилактики препаратом «Кагоцел» достоверно реже развиваются бактериальные осложнения, которые требуют назначения антибактериальных препаратов. Было достоверно установлено, что в группе контроля за время наблюдения часть испытуемых, не принимавших «Кагоцел», дважды болела респираторными вирусными инфекциями. В основной группе принимавших «Кагоцел» таких пациентов не было. Отмечена хорошая переносимость терапии препаратом. Исследование «Оценка профилактического эффекта индуктора поздних интерферонов в отношении острых респираторных вирусных инфекций у лиц молодого возраста» (Kagocel for the Prevention of ARVI and Influenza in Young People) было наблюдательным, неинтервенционным и посвящено применению препарата «Кагоцел» для профилактики ОРВИ и гриппа в период эпидемического подъема заболеваемости 2018 г. у людей в возрасте 20-26 лет. Оно показало, что у пациентов, не получавших какие-либо препараты для профилактики ОРВИ и гриппа, отмечалась высокая — 40 % — частота заболеваемости ОРВИ или гриппом. На фоне 28-дневного профилактического курса приема препарата частота заболеваемости ОРВИ или гриппом составила всего 16 %. Более того, на фоне профилактики препаратом «Кагоцел» длительность ОРВИ или гриппа у заболевших была достоверно меньше, чем без профилактики какими-либо препаратами. Клинические симптомы ОРВИ у пациентов, принимавших «Кагоцел», наблюдались достоверно реже, чем в группе сравнения, были менее выраженными и соответствовали легкой степени заболевания. В обоих случаях были получены дополнительные данные о безопасности противовирусного препарата «Кагоцел». Теперь полные данные исследований доступны не только профессиональному российскому сообществу, но и широкой международной общественности. Ранее, в 2016 году на ClinicalTrials.gov уже было размещено международное пострегистрационное исследование «Лечение ОРВИ и гриппа в рутинной клинической практике (Treatment of Influenza in Routine Clinical Practice — FLU-EE)» по препарату «Кагоцел». Теперь оно дополнилось еще двумя. Напомним, сайт ClinicalTrials.gov создан в 2000 году Национальными институтами здравоохранения США (NIH) совместно с Администрацией США по продуктам питания и лекарствам (FDA) и является признанным международным источником информации о разработке и исследованиях эффективности и безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий. На ClinicalTrials.gov размещены данные почти 358 000 исследований, проводимых на территории 218 стран. gmpnews