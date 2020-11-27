На заводе «БратскХимСинтез» открыто новое производство фармацевтических субстанций

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме онлайн дал старт новому производству фармацевтических продуктов на заводе «БратскХимСинтез». В церемонии открытия принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фармзавод «БратскХимСинтез» — один из главных инвестпроектов Братска, входит в группу компаний «Фармасинтез». Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме ВКС дал старт новой очереди производства фармсубстанций для лечения туберкулеза, гепатита, ВИЧ и COVID-19.

«Мощности, которые сегодня вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных, эффективных лекарств, которые в том числе применяются для лечения коронавирусной инфекции, туберкулёза, сахарного диабета, гепатита, других серьёзных заболеваний. Эти препараты нужны людям, и нужны буквально каждый день. Будем и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на такие задачи институты развития», — сказал Президент.

«Именно сейчас, в непростой ситуации, мы убеждаемся в том, что наличие производств фармацевтических субстанций по основным позициям крайне важно. У «БратскХимСинтеза» имеются технологические возможности, позволяющие производить 36 международных непатентованный наименований фармсубстанций из Перечня стратегически значимых лекарственных средств, а в ближайшей перспективе планируется расширение номенклатуры до 40 МНН. Запуск новой очереди в Братске способствует развитию импортозамещения, он позволит увеличить долю российского сырья в отечественных лекарствах до 50%», — отметил глава Минпромторга России.

На заводе в Братске производятся и фармсубстанции по «противоковидной» номенклатуре лекарств: МНН ремдесивир и фавипиравир.

«Накопленные технологические компетенции позволили оперативно освоить производство и антиковидной номенклатуры. В первом квартале 2021 года компания планирует из 1,5 тонн фармсубстанций фавипиравира произвести около 250 тыс. упаковок готового препарата. В течение 2021 года готовы выпускать согласно производственным мощностям свыше 10 тонн фармсубстанций, что эквивалентно более 1 млн упаковок. Реальный объем выпуска будет зависеть от потребностей рынка. Мы ожидаем, что буквально до конца недели будет получено регистрационное удостоверение на фавипиравир — это даст прирост на 100 тысяч упаковок к текущему объему производства в РФ, с учетом этого в декабре оно составит порядка 600 тысяч упаковок», — подчеркнул Денис Мантуров.

По словам Министра, в 2021 году помимо фавипиравира на «Фармасинтезе» планируется производство субстанций для антибиотиков, использующихся при терапии ковида: линезолида (2 тонны), левофлоксацина (5 т) и моксифлоксацина (2 т) — и объемы в случае необходимости могут быть увеличены. Кроме того, с 2021 года на «БратскХимСинтезе» начнут выпускать фармсубстанции для производства лекарств против онкологических заболеваний.

«После запуска следующей очереди завода — цеха по производству фармсубстанций для онкологических лекарственных препаратов — мы сможем существенно сократить зависимость от импорта и в этом сегменте», — заявил Денис Мантуров.

Президент ГК «Фармаситнез» Викрам Пуния: «Для любого предприятия, производящего готовые лекарственные препараты, производство фармсубстанций это следующий уровень развития. Синтез основного сырья намного сложнее, чем производство готовых лекарственных препаратов. В нашем случае это была реально трудная задача, так как компания производила только готовые формы и мы не обладали компетенциями, не обладали технологиями, у нас не было готовых кадров для выполнения этой задачи. По сути, мы должны были создать новую культуру, культуру производства высокотехнологичных субстанций . Мы провели огромную работу за последние 5 лет: работали с университетами и институтами, с различными партнерами через Минпромторг, привлекли десятки компетентных сотрудников из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. В конце концов добились успехов и сегодня готовы запустить крупнотоннажное производство фармсубстанций! Можем уже производить современные субстанции для производства противовирусных препаратов для лечения коронавирусной инфекции: фавипиравир, ремдесивир, лопинавир, ритонавир. И противомикробных препаратов: линезолид, левофлоксацин, моксифлоксацин.

На мой взгляд, завод «Братскхимситез» для нас является определенного рода трамплином , так как новый завод может производить примерно 100 тонн фармсубстанций в год, а обладая знаниями и пониманием трудностей этого производства, мы готовимся к проектированию нового завода по производству фармсубстанций в размере более 1000 тонн в год! А это будет более 10% потребности всей страны!».

Производства активных фармацевтических субстанций получают активную господдержку. Так, Фонд развития промышленности выделил фармкомпаниям заемное финансирование в сумме 2,7 млрд рублей на реализацию 8 проектов в рамках трех программ заимствования («Проекты импортозамещения», «Проекты развития» и «Лизинговые проекты»). «Кроме того, Фондом выделялось финансирование на наращивание производства субстанций, необходимых для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в рамках программы «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Также есть практика создания производств фармсубстанций с использованием механизмов специальных инвестиционных контрактов», — рассказал глава Минпромторга России.

gmpnews