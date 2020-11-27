Елена Максимкина возглавила Федеральный центр по лекарственному обеспечению

Минздрав учредил Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Исполняющим обязанности руководителя назначена Елена Максимкина.

Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» возглавила Елена Максимкина. О ее будущем назначении «ФВ» сообщали источники близкие к министерству. Согласно сведениям ЕГРЮЛ, федеральное казенное учреждение зарегистрировано 26 ноября, Максимкина назначена исполняющим обязанности руководителя. Она с октября 2013 года возглавляет Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава России. «ФВ» направил запрос в Минздрав.

Как сообщал 26 ноября «ФВ», центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан получил свидетельство о регистрации.

«Основное назначение ФКУ – исполнение полномочий, которые уже имеет Минздрав, определение текущей и перспективной потребностей в лекарственных препаратах», – пояснила Максимкина в ходе своего выступления на Всероссийском конгрессе пациентов.

Как сообщал «ФВ», центр займется закупками лекарств в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.

Организация будет также вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в них в регионах. Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками и заранее формировать необходимый резерв препаратов.

Минздраву поручено в течение месяца зарегистрировать новый центр и утвердить его устав. В штат организации войдут 45 специалистов, а начиная с 2021 года он будет расширен до 95 сотрудников. Располагаться центр будет в Москве на Воронцовской улице.

Елена Максимкина окончила в 1984 году фармацевтический факультет Первого Московского медицинского института (Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова).

В ПМГМУ замещала должности старшего лаборанта (1984-1986), ассистента (1986-1989), старшего преподавателя (1989-1993), доцента (1993-2005), профессора кафедры организации и экономики фармации фармацевтического факультета (2005-2006), заведующей кафедрой управления и экономики фармации (с 2007), декана факультета послевузовского профессионального образования провизоров (с 2005).

В июле 2013 года назначена помощником министра здравоохранения РФ. В октябре 2013 года назначена директором Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России.

Елена Калиновская

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