BioNTech и InstaDeep создают лабораторию инноваций для разработки новых лекарств

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech SE и компания InstaDeep Ltd со штаб-квартирой в Лондоне (лидер в регионе EMEA по разработке продуктов искусственного интеллекта) объявили о многолетнем стратегическом сотрудничестве, направленном на применение последних достижений в области искусственного интеллекта (Artificial Intelligence — AI) и технологий машинного обучения (Machine Learning — ML) для разработки новых методов иммунотерапии для лечения целого ряда онкологических и инфекционных заболеваний.

В рамках сотрудничества BioNTech и InstaDeep сформируют совместную лабораторию инноваций в области искусственного интеллекта в Лондоне (Великобритания) и Майнце (Германия) с целью продвижения портфеля инициатив в области открытия и разработки лекарств, инжиниринга белков, производства и оптимизации цепочки поставок. Лаборатория инноваций объединит передовые возможности InstaDeep в области искусственного интеллекта, машинного обучения и дигитализации с глубоким опытом BioNTech в области иммунотерапии и доступом к широкому спектру наборов данных. Одним из ключевых направлений исследований совместной инновационной лаборатории «BioNTech — InstaDeep» станет разработка вакцин и биофармацевтических препаратов нового поколения для лечения рака, а также профилактики и терапии инфекционных заболеваний, включая Covid-19.

Стратегическое сотрудничество будет сосредоточено на трех основных областях:

Разработка новых лекарств : BioNTech продвигает линейку новых вакцин и терапевтических средств на основе мРНК и будет использовать платформу DeepChain от InstaDeep для проектирования новых последовательностей мРНК для белковых мишеней, в том числе для своих платформ RiboMab и RiboCytokine, которые используют матричную РНК для кодирования антител и цитокинов in vivo.

: BioNTech продвигает линейку новых вакцин и терапевтических средств на основе мРНК и будет использовать платформу DeepChain от InstaDeep для проектирования новых последовательностей мРНК для белковых мишеней, в том числе для своих платформ RiboMab и RiboCytokine, которые используют матричную РНК для кодирования антител и цитокинов in vivo. Расширенная аналитика : BioNTech и InstaDeep планируют генерировать аналитические данные из общедоступных и закрытых наборов метаданных, а также анонимизированных данных о пациентах с помощью машинного обучения и пограничной аналитики для определения новых биологических мишеней и прогностических биомаркеров.

: BioNTech и InstaDeep планируют генерировать аналитические данные из общедоступных и закрытых наборов метаданных, а также анонимизированных данных о пациентах с помощью машинного обучения и пограничной аналитики для определения новых биологических мишеней и прогностических биомаркеров. Оптимизация производства и цепочки поставок: BioNTech планирует использовать приложения AI и ML для дальнейшей оптимизации процессов производства и цепочки поставок. Используя последние достижения в области робототехники и автономных алгоритмов принятия решений, BioNTech стремится повысить эффективность процессов производства лекарств, логистики и цепочки поставок.

gmpnews